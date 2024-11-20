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藍綠為選罷法再爆衝突 吳思瑤：守護珍貴公民權益

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤指出，藍營就是害怕被罷免，才會偷襲審查選罷法，加嚴門檻，他們絕對會守護公民權益。記者張睿廷／攝影
民進黨立委吳思瑤指出，藍營就是害怕被罷免，才會偷襲審查選罷法，加嚴門檻，他們絕對會守護公民權益。記者張睿廷／攝影

立法院內政委員會今天排審國民黨立委許宇甄提出「選罷法」修正草案。民進黨團成功占領主席台，藍營無法召開會議，宣布休息。民進黨立委吳思瑤指出，藍營就是害怕被罷免，才會偷襲審查選罷法，加嚴門檻，他們絕對會守護公民權益。

吳思瑤表示，徐欣瑩的做法是偷襲、偷渡，從上周五就緊急變更議程，改為審查選罷法。民進黨團一早就到內政委員會會議室，要守護珍貴的公民權益。國民黨想推動的是史上最難罷免的版本，國民黨欺騙國會、社會。

吳思瑤指出，徐欣瑩剛才在混亂之中，使用非內政委員會的麥克風脅迫議事人員宣布議程，他們也沒聽到徐欣瑩念什麼，所以程序是無效的。

吳思瑤續指，許宇甄想要拉高投票門檻，國民黨還在欺騙社會，國民黨打從內心就是害怕罷免，所以才不演了，露出狐狸尾巴。

民進黨立委張宏陸則說，他們反對的是徐欣瑩想偷渡人民罷免的權利，不應如此排審選罷法，議事人員剛剛所做的議事錄都是不合法的。

吳思瑤 國民黨 民進黨 罷免 選罷法

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