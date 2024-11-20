外交部：密切關注川普關稅政策與經貿外交人事布局

美國總統當選人川普19日宣布，盧特尼克（Howard Lutnick）將出任商務部長一職，負責制定美國的貿易和關稅戰略。外交部政次田中光今天表示，將與相關部會密切關注美國新政府經貿外交人事布局、政見落實情形。

立法院外交國防委員會今邀請外交部、國發會、經濟部列席，報告「美國總統大選後，對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響」並備詢。

田中光指出，針對川普陣營在競選期間提出，未來在經貿及科技上可能施加關稅以促進產業回流美國、加強科技出口管制以加速與中國的「戰略脫鉤」 、傾向由雙邊途徑來達成政策目標等作法。

外交部將與相關政府部會持續密切關注政見落實情形，審慎因應，並透過如台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD） 等既有機制，討論雙方關切議題，以深化互惠互利的夥伴關係。

田中光表示，近年在全球供應鏈重整浪潮下，台灣企業對美國投資、貿易愈發蓬勃發展，是美國經濟及促進全球供應鏈韌性的關鍵夥伴，我國除將持續與美現任政府穩健推進雙方合作，也期待與川普政府繼續深化台美經貿夥伴關係。

如透過台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）、台美貿易倡議、台美「科學及技術合作協定」（STA）及「科技貿易暨投資合作架構 」（ TTIC）等既有機制，討論雙方關切議題，並期盼儘速解決台美雙重課稅問題，創造更多投資及貿易機會。

面對川普在選舉期間強調互惠貿易、加徵關稅等政見，外交部表示，將密切關注其經貿人事布局、明年一月新政府上任後相關政見如何落實及推動期程，並配合相關政府部會評估對我影響及採取適當因應措施。

田中光表示，美中雙方尤其在先進科技領域的戰略競爭愈發白熱化，美國行政部門及國會跨黨派已形成抗中氣氛，並提出許多相應政策工具及建議，預期川普政府上任後將延續包括出口管制、投資審查等各式反制措施，以持續維持其領先地位並防範中國取得各項新興關鍵科技。

田中光表示，未來外交部將配合相關部會，與美國行政部門及國會密切合作，解決台美人民及企業關切的雙重課稅問題，營造友善雙邊投資的賦稅環境，進一步強化台美關鍵產業供應鏈韌性。