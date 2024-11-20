快訊

快搶！iPad mini 7蘋果官網突襲開賣 網曝這平台還加碼贈品掀果粉跳槽

「我當然敢辦她」！勞長何佩珊承諾本周完成懲處謝宜容 移送監院檢調

12強複賽明開打 日媒分析3隊戰力：中華隊投手強、打者警戒陳傑憲

外交部：密切關注川普關稅政策與經貿外交人事布局

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
外交部次長田中光今列席立法院外交國防委員會報告「美國總統大選後，對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響」並備詢。圖／截自國會頻道
外交部次長田中光今列席立法院外交國防委員會報告「美國總統大選後，對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響」並備詢。圖／截自國會頻道

美國總統當選人川普19日宣布，盧特尼克（Howard Lutnick）將出任商務部長一職，負責制定美國的貿易和關稅戰略。外交部政次田中光今天表示，將與相關部會密切關注美國新政府經貿外交人事布局、政見落實情形。

立法院外交國防委員會今邀請外交部、國發會、經濟部列席，報告「美國總統大選後，對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響」並備詢。

田中光指出，針對川普陣營在競選期間提出，未來在經貿及科技上可能施加關稅以促進產業回流美國、加強科技出口管制以加速與中國的「戰略脫鉤」 、傾向由雙邊途徑來達成政策目標等作法。

外交部將與相關政府部會持續密切關注政見落實情形，審慎因應，並透過如台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD） 等既有機制，討論雙方關切議題，以深化互惠互利的夥伴關係。

田中光表示，近年在全球供應鏈重整浪潮下，台灣企業對美國投資、貿易愈發蓬勃發展，是美國經濟及促進全球供應鏈韌性的關鍵夥伴，我國除將持續與美現任政府穩健推進雙方合作，也期待與川普政府繼續深化台美經貿夥伴關係。

如透過台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）、台美貿易倡議、台美「科學及技術合作協定」（STA）及「科技貿易暨投資合作架構 」（ TTIC）等既有機制，討論雙方關切議題，並期盼儘速解決台美雙重課稅問題，創造更多投資及貿易機會。

面對川普在選舉期間強調互惠貿易、加徵關稅等政見，外交部表示，將密切關注其經貿人事布局、明年一月新政府上任後相關政見如何落實及推動期程，並配合相關政府部會評估對我影響及採取適當因應措施。

田中光表示，美中雙方尤其在先進科技領域的戰略競爭愈發白熱化，美國行政部門及國會跨黨派已形成抗中氣氛，並提出許多相應政策工具及建議，預期川普政府上任後將延續包括出口管制、投資審查等各式反制措施，以持續維持其領先地位並防範中國取得各項新興關鍵科技。

田中光表示，未來外交部將配合相關部會，與美國行政部門及國會密切合作，解決台美人民及企業關切的雙重課稅問題，營造友善雙邊投資的賦稅環境，進一步強化台美關鍵產業供應鏈韌性。

台美 外交部 川普 美國

延伸閱讀

美國人希望川普上任前100天做什麼？路透民調曝大眾心聲

奧茲醫生獲川普提名 掌管紅藍卡及白卡計畫

911遺族盧特尼克 獲川普提名為商務部長

佛羅里達人占據美國新內閣要位 看佛州如何成川普大本營

相關新聞

選罷法拉高罷免門檻藍綠爆推擠衝突 內政委員會暫時休息

為了審查「選罷法」拉高同意門檻，立院藍綠今又在內政委員會發生推擠衝突。民進黨立院黨團天都沒亮就占據主席台杯葛議事，在國民...

陳啟昱帳戶逾億現金全領光 酒店「御姐」小三疑暗助海外洗錢

台鹽前董事長陳啟昱涉綠能光電弊案掏空公司11億元，被台南地院當庭釋放無保請回，隔天隨即下落不明，…

國民黨團要調查經長郭智輝 郭：立院應討論福國利民

經濟部長郭智輝昨（19）日在院會質詢時與國民黨籍立委傅崐萁發生口角衝突，傅崐萁要成立「郭智輝調查委員會」，郭智輝今天表示...

藍綠為選罷法再爆衝突 吳思瑤：守護珍貴公民權益

立法院內政委員會今天排審國民黨立委許宇甄提出「選罷法」修正草案。民進黨團成功占領主席台，藍營無法召開會議，宣布休息。民進...

外交部：密切關注川普關稅政策與經貿外交人事布局

美國總統當選人川普19日宣布，盧特尼克（Howard Lutnick）將出任商務部長一職，負責制定美國的貿易和關稅戰略。...

政委員會再爆衝突 徐欣瑩：也審中選會預算 綠營不給開會

立法院內政委員會今天審查攸關提高罷免同意門檻的「選罷法」修正草案，藍綠也為此爆發激烈衝突，會議無法進行，國民黨籍內政委員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。