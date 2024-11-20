政委員會再爆衝突 徐欣瑩：也審中選會預算 綠營不給開會

立法院內政委員會今天審查攸關提高罷免同意門檻的「選罷法」修正草案，藍綠也為此爆發激烈衝突，會議無法進行，國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩只好宣布休息。徐欣瑩在受訪時表示，今天安排審查中選會預算、相關法案，不過民進黨卻不讓大家開會，還攻擊國民黨立法院黨團書記長林思銘，騷擾立委王鴻薇。

為了阻擋審查選法，綠營提早動員，占領立法院內政委員會會議室主席台。國民黨立委9時進場時，到台前遭到綠委擋著，藍委寸步難行，最後決定退出會議室，

藍綠今天會了選罷法修法草案發生激烈衝突，雙方你推我擠，藍綠立委在會議室內發生衝突，時間長達20分鐘，還有人大力撕掉對方圖卡。藍營發現無法繼續開會，決定暫時離開會議室，並於會議室旁接受媒體訪問。

徐欣瑩表示，今天安排審查中選會預算、相關法案，不過民進黨卻不讓大家開會。立法院是修法討論民眾權益、審查預算的場所，不過民進黨凌晨就霸佔主席台，想盡辦法杯葛議事。

徐欣瑩指出，剛剛發生的衝突，有綠委攻擊國民黨立法院黨團書記長林思銘，也有人性騷擾王鴻薇。

徐欣瑩指出，議事人員都演練完了，要進行宣讀議事錄。不過遭到民進黨團強力杯葛，麥克風又被搶走，所以她宣佈內政委員會休息。