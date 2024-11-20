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國民黨團要調查經長郭智輝 郭：立院應討論福國利民

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長郭智輝對於國民黨團要成立委員會調查他一事回應：立院應該是討論福國利民的地方。圖／本報系資料照片
經濟部長郭智輝對於國民黨團要成立委員會調查他一事回應：立院應該是討論福國利民的地方。圖／本報系資料照片

經濟部長郭智輝昨（19）日在院會質詢時與國民黨籍立委傅崐萁發生口角衝突，傅崐萁要成立「郭智輝調查委員會」，郭智輝今天表示，傅崐萁說他以公謀私，他不能了解，所以跟傅說明，「不知道你調查我有什麼意義，但尊重」。

郭智輝20日赴立法院經濟委員會，報告台電及台水114年度營業預算報告，會前受訪時說明昨天他跟傅崐萁的口角原因，郭智輝表示，他的投資計畫都是公開的，依法行事，他爭論的重點在於「為什麼他講我以公謀私」，對於傅崐萁說他以公謀私的指控，顯然非常在意。

傅崐萁質疑郭智輝為了規避陽光法案的監督機制，將自己持有價值19億元的崇越股票轉讓給兒子掛名的人頭公司，試圖規避財產申報及國家監督，並表示要成立郭智輝調查委員會，徹查郭智輝在崇越任職期間的股權持有及移轉過程。

對於國民黨團提案成立調查委員會要調查他，郭智輝說，「立院應是討論福國利民的地方，不知道你調查我有什麼意義，但尊重。」郭解釋，他都70幾歲了，已經退休，退休後的財務操作與他接任公職，是完全不搭嘎的事，而且他不是把股票移轉給兒子，而是把股票移到投資公司，不是送他兒子，相關的指控是嚴重的認知錯誤。

對於創辦公司的股權移轉一直被質疑，是否覺得委曲？郭智輝說，沒有委曲，了解之後就知道是認知的差異。

傅崐萁 郭智輝

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