快訊

快搶！iPad mini 7蘋果官網突襲開賣 網曝這平台還加碼贈品掀果粉跳槽

「我當然敢辦她」！勞長何佩珊承諾本周完成懲處謝宜容 移送監院檢調

12強複賽明開打 日媒分析3隊戰力：中華隊投手強、打者警戒陳傑憲

聽新聞
0:00 / 0:00

選罷法拉高罷免門檻藍綠爆推擠衝突 內政委員會暫時休息

聯合報／ 記者張睿廷張曼蘋／台北即時報導
主席台早已被民進黨立委占據，藍營絲毫無法前進，雙方發生多次推擠衝突。記者張睿廷／攝影
主席台早已被民進黨立委占據，藍營絲毫無法前進，雙方發生多次推擠衝突。記者張睿廷／攝影

為了審查「選罷法」拉高同意門檻，立院藍綠今又在內政委員會發生推擠衝突。民進黨立院黨團天都沒亮就占據主席台杯葛議事，在國民黨立委9時進入會場後，雙方隨即爆發衝突。會議主席國民黨籍召委徐欣瑩在9時17分宣佈開會，但綠營抗議，徐欣瑩隨即宣布休息。

立法院內政委員會今天排審「選罷法」修正草案，其中，國民黨立委許宇甄提出第95條拉高罷免同意門檻引爆衝突。民進黨團清晨4時30分就群聚在會議室前守候，一部分綠委甚至破門進入，其他在外面排隊的綠委則在7時進入簽到，提前佔領主席台。

國民黨立委徐欣瑩與王鴻薇、林思銘、牛煦庭、無黨籍立委高金素梅等立委在9時走入內政委員會會議室，走向台前，不過民進黨人多勢眾，藍營立委被擋在台前，雙方即發生多次推擠衝突，場面混亂。

徐欣瑩約在9時17分時趁亂宣布開會，綠委不斷高喊「現在是違法宣讀」，雙方也再次爆發更激烈的推擠；在推擠中，徐欣瑩仍在9時19分宣布上次會議議事陸宣讀完畢，但雙方的衝突並未減緩，徐欣瑩隨即在約9時22分時宣布休息。

國民黨立委不斷麥克風要求不是內政委員會的立委離開會議室，不過民進黨團無動於衷，始終維持在原位與藍營叫囂。過程中，民進黨立委王美惠、張雅玲、黃捷等人拉住國民黨團書記長林思銘說為什麼要變更議程，不該偷偷來，林思銘要離開現場時，爆發拉扯，一度跌倒。

立法院 罷免

延伸閱讀

選罷法拉高罷免門綠委占主席台 白委嗆：演哪齣？

撥補台電千億元後就凍漲電價？卓揆盼先穩定民生物價

台電連兩年撥補千億 郭智輝：明年還會虧、不補虧更多

罷免門檻不合理 藍營再宣示修《選罷法》

相關新聞

選罷法拉高罷免門檻藍綠爆推擠衝突 內政委員會暫時休息

為了審查「選罷法」拉高同意門檻，立院藍綠今又在內政委員會發生推擠衝突。民進黨立院黨團天都沒亮就占據主席台杯葛議事，在國民...

陳啟昱帳戶逾億現金全領光 酒店「御姐」小三疑暗助海外洗錢

台鹽前董事長陳啟昱涉綠能光電弊案掏空公司11億元，被台南地院當庭釋放無保請回，隔天隨即下落不明，…

國民黨團要調查經長郭智輝 郭：立院應討論福國利民

經濟部長郭智輝昨（19）日在院會質詢時與國民黨籍立委傅崐萁發生口角衝突，傅崐萁要成立「郭智輝調查委員會」，郭智輝今天表示...

外交部：密切關注川普關稅政策與經貿外交人事布局

美國總統當選人川普19日宣布，盧特尼克（Howard Lutnick）將出任商務部長一職，負責制定美國的貿易和關稅戰略。...

政委員會再爆衝突 徐欣瑩：也審中選會預算 綠營不給開會

立法院內政委員會今天審查攸關提高罷免同意門檻的「選罷法」修正草案，藍綠也為此爆發激烈衝突，會議無法進行，國民黨籍內政委員...

蕭旭岑：把台灣帶向戰爭的人才是出賣台灣的人

針對民進黨批評批前總統馬英九與和馬英九基金會執行長蕭旭岑「背叛台灣人民」。蕭旭岑今抨擊，把台灣帶向戰爭的人，才是真正出賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。