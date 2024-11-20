選罷法拉高罷免門檻藍綠爆推擠衝突 內政委員會暫時休息

為了審查「選罷法」拉高同意門檻，立院藍綠今又在內政委員會發生推擠衝突。民進黨立院黨團天都沒亮就占據主席台杯葛議事，在國民黨立委9時進入會場後，雙方隨即爆發衝突。會議主席國民黨籍召委徐欣瑩在9時17分宣佈開會，但綠營抗議，徐欣瑩隨即宣布休息。

立法院內政委員會今天排審「選罷法」修正草案，其中，國民黨立委許宇甄提出第95條拉高罷免同意門檻引爆衝突。民進黨團清晨4時30分就群聚在會議室前守候，一部分綠委甚至破門進入，其他在外面排隊的綠委則在7時進入簽到，提前佔領主席台。

國民黨立委徐欣瑩與王鴻薇、林思銘、牛煦庭、無黨籍立委高金素梅等立委在9時走入內政委員會會議室，走向台前，不過民進黨人多勢眾，藍營立委被擋在台前，雙方即發生多次推擠衝突，場面混亂。

徐欣瑩約在9時17分時趁亂宣布開會，綠委不斷高喊「現在是違法宣讀」，雙方也再次爆發更激烈的推擠；在推擠中，徐欣瑩仍在9時19分宣布上次會議議事陸宣讀完畢，但雙方的衝突並未減緩，徐欣瑩隨即在約9時22分時宣布休息。

國民黨立委不斷麥克風要求不是內政委員會的立委離開會議室，不過民進黨團無動於衷，始終維持在原位與藍營叫囂。過程中，民進黨立委王美惠、張雅玲、黃捷等人拉住國民黨團書記長林思銘說為什麼要變更議程，不該偷偷來，林思銘要離開現場時，爆發拉扯，一度跌倒。