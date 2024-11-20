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蕭旭岑：把台灣帶向戰爭的人才是出賣台灣的人

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／聯合報系資料照片
馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／聯合報系資料照片

針對民進黨批評批前總統馬英九與和馬英九基金會執行長蕭旭岑「背叛台灣人民」。蕭旭岑今抨擊，把台灣帶向戰爭的人，才是真正出賣台灣的人。賴清德總統台獨路線的「新兩國論」違反中華民國憲法，違背台灣人利益，應該在美國新總統上台前全面放棄與調整，否則就是對不起台灣人。

蕭旭岑指出，賴總統被大陸國家主席習近平「點名」後，賴清德的國安團隊一片慌亂，荒腔走板，表現得完全不像樣。國安局長居然還把大陸外交部新聞稿與中共官媒都當成「認知作戰」。這是在欺騙國人，希望掩蓋台灣已經很危險的事實，馬英九是指出台灣當前的真相，並提出建言與解方，卻被當成「說出國王沒有穿衣服的小孩」。

蕭旭岑批評，民進黨中國部居然還有臉指責他分析賴被點名後，「兩岸在政治上已無迴旋空間」是「配合中共論述」，完全無視於多數兩岸專家都如此解讀，這已經是常識，更是台灣民眾應該知道的。但是民進黨急著抹紅來掩飾他們不希望台灣人知道的真相，這是最可惡的地方。

蕭旭岑質疑，為何賴清德與綠色政客這麼在意有沒有被習近平點名？還拚命去澄清「沒有被點名」？依照賴清德與綠色政客這麼喜歡玩抗中牌，被點名不是能提高國際能見度嗎？還是賴清德跟立委沈伯洋一樣，被點名台獨份子就急著否認，可見抗中是假，選票與鈔票才是真。

蕭旭岑表示，馬英九和他都堅持說真話，堅持應該遵守中華民國憲法，正視憲法的「統一」前言與「一國兩區」的設計，如此才能面對兩岸危殆的局勢，好好解決問題。但綠色政客卻指責遵守中華民國憲法的人是「出賣台灣」，這是做賊喊捉賊，真正出賣台灣，背叛台灣人民的人，就是這群企圖把台灣帶向戰爭邊緣，謀取選票與鈔票利益的惡質政客。

蕭旭岑表示，馬英九和他都將堅守台灣人利益的立場，阻止賴清德與民進黨把台灣帶向戰爭邊緣。民進黨政客與綠色側翼違反中華民國憲法，無視「兩岸同屬一個中國，分為台灣與大陸地區」的條文，動輒把遵守中華民國憲法的人都扣上中共同路人的帽子，企圖把台灣「烏克蘭化」，讓台灣年輕人上戰場，才是真正背叛台灣人民的行徑。

蕭旭岑表示，美國新總統川普的「保護費」、「台灣太遠」、「台灣是筆尖」等說法，讓賴清德與民進黨一直欺騙國人的「美國一定會來」牌，開始失去作用。他認為賴清德應該誠實告訴國人，如果台海有衝突，美國不來，政府可以保障台灣百姓的安全嗎？如果無法保證，賴清德應該華麗轉身，揚棄新兩國論，遵守中華民國憲法，台海還會真正和平，才能確保台灣人利益。

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