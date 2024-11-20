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陳啟昱帳戶逾億現金全領光 酒店「御姐」小三疑暗助海外洗錢

聯合新聞網／ 綜合報導
台鹽綠能弊案陳啟昱落跑失聯，遭檢方發布通緝。（本報資料照片）
台鹽綠能弊案陳啟昱落跑失聯，遭檢方發布通緝。（本報資料照片）

台鹽前董事長陳啟昱涉綠能光電弊案掏空公司11億元，被台南地院當庭釋放無保請回，隔天隨即下落不明，現在更被爆出其名下帳戶逾億元資產在出事之前便已提領一空，且疑似透過一位與他交往的酒店小姐協助匯出這些不法所得。

據鏡週刊報導指出，陳啟昱常至高雄三多商圈一間酒店消費，不只許多生意在這裡談成，還有人說曾在店裡看過一些匯款資料或外包合約，懷疑金流在此進出，由於上億元贓款有可能早就被洗錢至海外，目前該酒店也成為檢調持續追蹤的重大線索。

此外，導致陳啟昱家庭婚姻破裂最大的因素，就是他在這間酒店外遇一位酒店名花Tina，他不只長期與對方交往，甚至最後選擇拋妻棄子，更讓曾任高雄、基隆局處首長的前妻曾姿雯無端捲入，遭南檢傳喚。

該酒店小三平時打扮走「御姐風」，穿著簡單俐落散發出成熟女性魅力，LINE大頭貼顯示一頭及肩俏麗短髮，搭配牛仔外套、拉高至額頭髮際的白色墨鏡加上耳環等配件，看上去約莫40歲左右，近年來陳啟昱在許多應酬場合皆會帶著Tina參加，顯見她地位不一般。

與陳熟識的友人亦透露，陳啟昱因為是酒店常客，加上他與Tina交好，十分信任店家，所以都會在這邊和光電業者討論合作案。近日有消息指他從高雄林園潛逃至菲律賓，但不排除是他刻意放出假消息的煙霧彈，人可能還在國內，相關單位正全力追緝中。

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