選罷法拉高罷免門綠委占主席台 白委嗆：演哪齣？

立法院內政委員會今排審選罷法修正草案，國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」，事涉提高罷免門檻，藍綠發出甲級動員令。綠委今晨4時30分即在外等候，民眾黨立委麥玉珍稍早進場喊「這是在演哪一齣？」引發綠委不滿，也為今天預期的交鋒拉開序幕。

民眾黨立委麥玉珍稍早7時44分走進會議室，對著主席台上的民進黨立委喊「這是在演哪一齣？」綠委紛紛怒喊「什麼叫做演哪一齣？」、「你們侵犯人民權利欸」、「民眾黨就是支持雙門檻啊」、「你是立委還搞不清楚今天要審查什麼嗎？」

麥玉珍說，「對啊，罷免門檻我們是反對的啊！」民進黨立院團幹事長吳思瑤說，國民黨今天就是提高投票門檻。民進黨立委王美惠、洪申翰、范雲等人隨即與麥玉珍上演口水戰，范雲還說，「你們連主席都不敢讓他下台了。」麥玉珍雖氣憤地說，「你們要讓你們主席下台喔？」但立刻就走出會議室，並未有激烈衝突。

國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇則是在7時55分左右簽到，看了一眼主席台上的綠委們後，帶著微笑走出會議室。