選罷法修正今排審 藍綠都發甲動

立法院內政委員會今天排審選罷法修正草案，國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」，事涉提高罷免門檻，藍綠都已發出甲級動員令，預料將激烈交鋒。

行政院長卓榮泰昨答詢表示，民主政治原則就是信守和人民的各項承諾，對於制度修改關乎個人本身或權力改變，都應該往後發展，才不會造成門檻拉高，對個人的保障也拉高；他希望討論過程中，不要破壞民主和憲政原理，若肆意做權力上的變更，造成人民直接行使民權上的障礙，這都違背憲政道理，國會和社會大眾應有共同體認。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，這次國民黨的甲動，是內政委員會委員及不分區委員，並不是全面性甲動；國民黨團立場是希望能夠好好討論，如同財政委員會排審財劃法修正草案一樣，要程序發言、會議詢問，都讓委員充分發表意見。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨嘴巴上說不怕罷免，但實際上卻是以選罷法「雙重加嚴」的修法版本提升罷免門檻，根本就是「怕罷免」。

吳思瑤質疑，許宇甄所提修法版本是史上最高、最難的罷免門檻，被偷襲通過就會沒收民權、閹割罷免，倘若立法院三讀修正通過，怎麼對社會交代？更何況，明年度的中央政府總預算案先前遭延宕，現在要做的應該是趕進度審總預算案。

傳出民進黨團將全力動員反制，國民黨團昨晚發布新聞稿，公開呼籲民進黨團懸崖勒馬，勿再重蹈財劃法修法、當家鬧事的暴力攻擊手段，也奉勸民進黨立委們，「不要再做賴清德總統的打手，回頭是岸」。