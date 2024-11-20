卓揆：重提NCC名單 宜快不宜慢

藍白聯手三讀修正國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）組織法「翁柏宗條款」，ＮＣＣ面臨停擺風險。行政院長卓榮泰昨透露，將重新審視被提名的委員能否繼續擔任被提名人，近期正緊鑼密鼓籌出新的人選，且「宜快不宜慢」，但徵詢適當的人仍需時間。

國民黨立委洪孟楷質詢，整分名單都會重提？是否能在十二月提出？卓榮泰回覆，得看被提名人中是否還有人願意留下，雖然希望都留下，但如果人數不足，就會盡快提出新名單，「這件事情宜快不宜慢」，他甚至希望快於十二月，只是依現在氛圍，要去徵詢適當的人，仍需要時間。

立法院七月三讀修正ＮＣＣ組織法，刪除延任規定，但尚未施行，行政院決定請ＮＣＣ副主委翁柏宗八月一日起延任並代理主委；在野不滿行政院另立巧門，本月十五日再修ＮＣＣ組織法，落實刪除延任條款，新法自十二月一日施行，條文生效後ＮＣＣ僅剩三位委員，運作面臨停擺。

ＮＣＣ原主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲四人任期至七月卅一日為止，行政院四月提名翁為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及新任委員羅慧雯、詹懿廉，總共四人；但人事同意權案卡在立院遲未通過。

卓榮泰昨在立法院透露，ＮＣＣ人事經過幾番波折，在修法後，他必須因應新的狀況，因此會重新審視所提名的這幾位委員，是不是能夠在這個時候繼續擔任被提名人。

卓榮泰指出，如果有需要，會盡快邀請社會賢達加入行列一起努力，最近正緊鑼密鼓地籌出新的人選名單，讓立法院盡速通過，而這最大的目的，是要讓ＮＣＣ能順利、正常及合法的運作，這才是對民眾相關權利最大的保障。

國民黨立委李彥秀解讀，卓榮泰的弦外之音，是認為前總統蔡英文在卸任前所提名的四位ＮＣＣ人事名單已不適合。她認為，行政院應立刻撤回目前的提名名單再重提。

民進黨立委賴瑞隆也喊話，立法院既然已通過修法，基於法律原則，政院應盡速提出ＮＣＣ人選名單，也希望提出後立法院盡速審議，不要讓ＮＣＣ停擺；否則，涉及很多電視廣播、手機業務，對經濟民生影響重大。