經貿辦：依國際標準評估 美牛豬鬆綁尚未定案

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）年初點名台灣應廢除美牛禁令、放寬萊豬萊克多巴胺殘留值。國民黨立委王鴻薇昨質詢時提到，聽說賴清德總統已經點頭答應。但行政院經貿談判辦公室僅表示，台美雙方均盼推動農產品出口，長期討論彼此關切議題，並依國際標準及科學證據評估，為常規工作。

台美廿一世紀貿易倡議首批協定尚未生效，經貿辦力拚今年底完成，但仍視美方內部程序；第二階段則進入農業談判深水區，美方持續關切美豬、美牛進口開放。

經貿辦回應，ＵＳＴＲ每年依據美國貿易法，向美國總統及國會相關委員會提交貿易障礙報告，說明貿易國的重大貿易障礙，包括關稅、動植物防疫檢疫措施，涵蓋歐盟、日韓及中國等近六十國；美方歷年報告所列的多是長期貿易議題，今年三月的報告內容也與以往大致相同。

針對美牛、美豬萊劑容許值是否維持現行標準，經貿辦說明，台美雙方均盼推動農產品出口，長期討論彼此關切議題，並依據國際標準及科學證據評估，此為常規工作；官員日前也強調，目前沒有定案。

過去曾參與討論的人士認為，相關議題討論已久，近來似乎進入深水區，但共和黨的總統當選人川普執政後，貿易談判代表、方向都會轉變，甚至台美貿易倡議能否持續都是問題；對內更會造成新戰場，牽涉執政穩固性。

此外，跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）執行委員會，月底將在輪值主席國加拿大登場，由於加國相對友台，因此今年被視為台灣入會關鍵年。涉外人士認為，此舉能彰顯台灣遵守國際標準，有所討論也不奇怪，也可解讀是為台灣入會做準備。