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國土法立院明天排審 雲林力爭農業權入法

聯合報／ 記者蔡維斌李柏澔／連線報導
「國土法」爭議多時，雲林縣長張麗善主張應將農業權入法。圖／聯合報系資料照片
「國土法」爭議多時，雲林縣長張麗善主張應將農業權入法。圖／聯合報系資料照片

立法院明排審「國土計畫法」修正草案，雲林縣政府提出應增訂條文對農民給予特別補償，落實農業權施行，縣長張麗善昨將縣府修法建議交給同黨雲林立委丁學忠、張嘉郡、許宇甄，協助提案。3人說，農業權入法國民黨團會全力支持。

雲林縣府提出修法方向：第1須把「農地貢獻度」納入財劃法的分配基準；第2，針對農地發展轉移制度，無法負擔轄區內人民糧食安全的縣市，應向農地面積過度負擔的縣市購買農地發展權；第3，中央對農業權補償經費應提配套，包括把經費用於成立農產專區、發展產業園區、補助農業災損。

張麗善說，農地未來發展的犧牲不應僅靠短期、非常態性的政策補貼及補助，縣府3年多來主張農業權入法，一直獲未中央正面回應，修法在即，提出於國土計畫法增訂第32條之1，作為農業權補償條文。

張嘉郡說，農業權入法，3人會全力以赴，否則以後只有農地沒有農民，國土計畫法最初訂立用義的糧食安全也沒有了，農業權入法才是最佳的解決方法；許宇甄則說，農業、內政部沒有提出相關補償措施及完整配套措施前，希望能延後上路。

雲科大法研所教授王服清說，國土計畫法限制農地使用，雖有5年通盤檢討機制，但所列5項變更理由都要含蓋國土計畫安全，到最後還是無法變更，另外農地農用的高額罰則，還有過去區域計畫法可變更的個案未來規定甚嚴，都犧牲了農民權益，法律應給予補償。

農業部表示，國土計畫法上路後，農業發展地區仍可以做農作，不會增加管制及犧牲農民權益，會持續和地方積極溝通。

國土計畫法 農地 農民

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