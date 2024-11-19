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外籍生華語文演講比賽 矽谷工程師權致清奪冠

中央社／ 台北19日電
國父紀念館副館長楊同慧(中)與前四名得主(右起)博艾莉、權致清、柯靖威、歐彬格合影。圖／翻攝自國父紀念館網站
國父紀念館副館長楊同慧(中)與前四名得主(右起)博艾莉、權致清、柯靖威、歐彬格合影。圖／翻攝自國父紀念館網站

國父紀念館主辦的「外籍學生華語文演講比賽」今天傍晚落幕，來自美國矽谷的工程師權致清奪冠，他以自己申請外交人員職務落榜7次為題，強調堅持理想不放棄，一定有機會可以圓夢。

演講比賽得獎人前3名都來自美國，分別是第1名權致清、第2名柯靖威及第3名博艾莉，第4名是來自荷蘭的歐彬格。優選者有6名，分別是來自印尼的范莉雅，來自美國的步懷佳、張坤、雷奕昇，以及泰國的陳寧河、日本的藪田有沙。

評審團委員包括陳立元教授、張美玲教授、張金蘭教授、彭妮絲教授以及簡瑛瑛教授；比賽獎金部分，第1名新台幣2萬元，第2名1萬6000元，第3名1萬2000元，第4名8000元，優選6000元，鼓勵外籍學子在華語學習持續努力不懈。

權致清接受中央社記者訪問表示，因為前女友是北京人，他開始接觸中文，前幾年來台灣玩，對台灣的美食和人們留下深刻印象，決定來台灣學中文。

權致清提到，他從小立志當外交官，但從19歲到現在10年，中間在美國申請7次都沒有成功，「但我會繼續努力下去，直到當上外交官。」

根據國父紀念館發布的新聞資料，這次參與報名的學生分別來自英國、美國、法國、泰國、韓國、越南、日本、澳洲、義大利、印尼、荷蘭、俄羅斯、印度、紐西蘭、莫三比克、辛巴威以及賴索托等17國，共計17所大專院校、60名外籍學生參加。

比賽訂定5道題目，由參賽者任選一題作5分鐘左右的演說，其中「堅持與放棄」獲得多數學生青睞，另有「幾歲是人生最好的年紀」、「如何善用社群媒體」、「我在台灣最擔心的事」及「我眼中的台灣禁忌」，共同探討台灣特有文化、社群媒體運用、心靈成長等議題。

其中來自越南的胡氏商演講「我眼中的台灣禁忌」，道出台灣人忌諱手指月亮，大人會告訴小朋友指月亮會被割耳朵的民間傳說；朱璦黎演講「在台灣最擔心的一件事」，她說最擔心是「文化差異」，「在俄羅斯會送劍蘭給老師表達尊敬，但在台灣，劍蘭是用於葬禮，文化意義大不同。」

國父紀念館館長王蘭生表示，演講沒有特定的表現形式，是一種結合講者對事物的了解、現場與聽眾互動、氛圍掌握等個人特質的綜合表現。今年因為本館工程整修，開館以來第一次在館外辦理比賽，未來也將研議增加台灣台語的比賽類別，讓外籍人士能夠透過比賽平台交流互動，了解台灣文化。

社群媒體 紀念館 美國

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