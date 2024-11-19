林佳龍抵達比利時 參訪imec關切半導體產業發展

外交部長林佳龍率團出訪歐洲，他在社群媒體表示，他來到比利時參訪imec校際微電子研究中心總部，台灣與imec已有超過20年的密切合作，當半導體技術深耕台灣、產線布局全球，就是台灣國力的延伸展現。

林佳龍在臉書發文表示，他在當地時間18日下午前往比利時參訪有「全球半導體大腦中心」盛名的imec校際微電子研究中心（又稱比利時微電子研究中心）總部，由imec執行長范登霍夫（Luc Van den hove）接待，雙方針對台灣半導體產業在全球分工與未來發展交換意見。

林佳龍說，他在范登霍夫陪同下參觀試驗廠。他指出，范登霍夫強調，為了因應電子科技產業在下一個世代的需求，imec的研發技術必須不斷走在「未來」的時間，約是6至10年的技術，並在試驗線上開創無數人類生活的未來。

林佳龍表示，台灣擁有全球最完整的半導體生態系，先進製程市占率超過90%，在促進全球經濟繁榮上扮演不可或缺的角色，而imec自1984年成立以來，專注於先進半導體、矽光子、AI、通訊與能源等領域的前沿技術研發，並已發展出世界最先進的試驗線之一。

他提及，台灣與imec已維持超過20年的密切合作，如台積電等台灣半導體領導廠商有長期互惠合作；人才培育方面，包括台灣大學、陽明交通大學、清華大學和成功大學均與imec建立博士生研習合作關係，共同搭建人才與技術交流的研發橋梁。

林佳龍強調，為落實總統賴清德「經濟日不落國」的政策，外交部推動基於五大信賴產業的「八大旗艦計畫」，以具體落實經濟外交與榮邦計畫，其中一項為「半導體供應鏈韌性」，當半導體技術深耕台灣、產線布局全球，就是台灣國力的延伸展現。

林佳龍重申，面對全球地緣政治變動，台灣將全力維持區域和平與穩定，政府也會積極改善投資環境，確保半導體生態系的持續發展，台灣將與民主夥伴攜手合作，創造安全堅韌的全球產業鏈。