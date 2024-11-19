泛民45人判重刑！卓揆：中國蠻橫打壓 台挺港人守護民主

香港泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權案今天宣判，多人遭重判。行政院長卓榮泰對此表達高度關切，行政院指出，中國政府以蠻橫手段打壓民主，違反自由、民主普世價值，政府會持續關注香港情勢，支持香港人爭取與守護自由民主生活方式。

據「港媒星島日報」報導，香港泛民主派人士47人被控串謀顛覆國家政權罪，西九龍裁判法院今天宣判，共45人被判刑。前香港大學法律學院副教授戴耀廷被視作主謀，判刑10年；前香港眾志秘書長黃之鋒被判4年8個月。

行政院發言人李慧芝表示，自由與民主為世界潮流，中國政府以蠻橫手段打壓民主，既非民之所欲，更違反自由、民主普世價值；她並稱，香港人民與台灣人民追求自由與民主信念一致，雙方不僅有共同的主張，面對極權擴張時，更應該攜手合作。

李慧芝表示，在中國政府的極權壓迫下，香港人堅持為民主奮鬥的精神令人感佩，政府會持續關注香港情勢發展，支持香港人爭取與守護自由民主生活方式。