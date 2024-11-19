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藍促修財劃法 喊話卓揆「勿揣摩上意忘記民意」

中央社／ 台北19日電
國民黨19喊話卓榮泰，財劃法已25年未有修正，不要只顧著揣摩總統賴清德的上意，而忘記了民意。記者葉信菉／攝影
國民黨19喊話卓榮泰，財劃法已25年未有修正，不要只顧著揣摩總統賴清德的上意，而忘記了民意。記者葉信菉／攝影

國民黨今天表示，財劃法已25年未有修正，此次修法是在野黨與地方政府的殷切期盼，行政院長卓榮泰不要只顧著揣摩總統賴清德的上意，而忘記了民意，為了自身的政治利益，甚至忘記過去台南市長賴清德對人民的承諾。

國民黨主席朱立倫日前談及財劃法曾表示中央不能集權又集錢。卓榮泰今天在立法院備詢表示，朱立倫有會計專長、曾任行政院副院長，除非任內沒看過中央政府財政，否則怎麼會有與事實相左的看法。

國民黨發言人楊智伃晚間透過新聞稿表示，朱立倫基於落實地方自治的精神，才主張應修正25年來未曾動過的財劃法，改變中央集權又集錢的狀況，這本來就是藍綠共識，相反卓榮泰的攻擊根本毫無道理、避重就輕，更讓卓榮泰的數學看起來好像是跟政客學的。

楊智伃說，若賴總統提及財劃法內心只有加法，想的只有增加自己權力，那麼卓榮泰談財劃法，內心只有減法，想的只有如何減少傷害賴總統的玻璃心，悲哀的是內心都沒有人民，看不到地方上民間疾苦。

楊智伃也說，桃園升格為直轄市10年以來，人口成長率為六都第一，但分配到的統籌款、補助卻是六都最後一名，各項地方建設更讓市府財政壓力沉重，顯示現行分配制度的不合理之處。

楊智伃指出，過去國家人權委員會主任委員陳菊、甚至是賴總統本人都曾支持修正財劃法，而現在換了位子就換了腦袋，反過來指責在野黨是「毀憲亂政」，根本就是自打嘴巴，立場前後不一，無法讓人民信服。

楊智伃強調，財劃法已經25年未有修正，請卓榮泰切勿只顧揣摩上意、不顧民意，唯有正視地方的訴求，共同理性討論財劃法，才能讓台灣地方均衡發展，進而提升人民生活水準。

卓榮泰 楊智伃 財劃法

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