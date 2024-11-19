20日排審選罷法 綠喊動員反制！藍：勿當家鬧事 回頭是岸

立法院內政委員會明天排審選罷法，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤已表態「全力反制」，國民黨立院黨團今晚發布新聞稿表示，勿再重蹈財劃法修法、當家鬧事的暴力攻擊手段，也奉勸民進黨立委們，不要再做賴清德總統的打手，回頭是岸。

國民黨團表示，明天立法院內政委員會將排案審查中選會明年度公務預算、選罷法相關提案。據了解，民進黨團將全力動員反制。國民黨團在此公開呼籲民進黨團懸崖勒馬，勿再重蹈財劃法修法，當家鬧事的暴力攻擊手段。

國民黨團指出，今天公布的民調中顯示，賴清德總統民調支持度反對者比率高於支持者，上任六個月來流失支持者高達113萬人，支持度跌至4成，若明天再度發動暴力攻擊阻撓在野黨審查「求公平、顧正義」選罷法修法版本，賴總統的民調支持度將繼續探底，奉勸民進黨立委們，不要再做賴總統的打手，回頭是岸。

國民黨團強調，此次國民黨立委許宇甄委員提出的修法，是顧及公平正義的修法。全世界的國會議員罷免門檻都是50%以上，為何只有台灣是25%，可以少數票數否決過半民意選出的公職人員或民意代表，且提案罷免更不必有違法的具體事由，這是何等不尊重中華民國民主制度，何等不尊重選民。

國民黨團提到，現在民進黨政府及黨中央，企圖利用明年發動大罷免來製造社會的動亂，動用國家機器以罷免的手段來威脅在野黨國會議員，以轉移其施政不力、物價狂漲、總統出訪受阻的窘境。今年10月基隆的惡罷，善良的基隆市民就用選票狠狠的打臉民進黨主席賴清德、秘書長林右昌，但也浪費了超過2500萬元的基隆市公帑在這個惡罷上。民進黨政府、賴總統、林右昌已經成為台灣社會最大的亂源，讓全民永無寧日，難道民進黨立委們不知道嗎？到現在還在為虎作倀？民進黨團吳思瑤幹事長還要繼續當製造社會動亂的打手？

國民黨團總結，在近期新台灣國會智庫民調指出，有近六成以上民眾，58.9%民眾不贊成現行制度可「用少數否決多數民意」。更有56.6%民眾，支持「罷免同意票應要高於當選時的票數」。過半數民眾對現行罷免制度的不滿，國民黨團此時修法，就是反映民意、尊重民意的具體展現。已經執政九年的民進黨政府早已忘記什麼叫尊重民意，國民黨在照顧原住民、農民、醫護權益是否受到政府不當侵害，民進黨每天只想著在爭權奪利、製造社會動亂。在審查選罷法前夕的此時此刻，再次奉勸民進黨政府、民進黨團、吳思瑤幹事長懸崖勒馬、回頭是岸。