秘魯APEC年會落幕 林信義返台吳釗燮接機

秘魯APEC年會落幕，台灣領袖代表林信義圓滿達成任務今天返台，國家安全會議秘書長吳釗燮前往接機。林信義未在桃園國際機場發表談話，入境後在國安人員引領下離去。

總統府17日發布新聞稿表示，由秘魯主辦的2024年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC EconomicLeaders' Meeting，AELM），於當地時間16日午間圓滿結束。總統府資政、台杉投資管理顧問公司（Taiwania Capital）董事長林信義擔任領袖代表，全程與會並傳達台灣理念立場，與會過程順利，圓滿達成任務。

今年APEC主題是「賦權、包容、成長」，總統賴清德期許林信義和代表團成員在會議上，傳達台灣「積極貢獻國際社會」、「支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序」、「願意促進與其他經濟體之間數位貿易發展」等3項重要主張。

林信義率領APEC代表團搭乘長榮航空BR5班機，在下午5時51分返抵桃園國際機場，國家安全會議秘書長吳釗燮等人到國賓門接機並握手寒暄，不過林信義並未在桃機發表談話，隨後在國安人員引領下離去。

林信義日前在秘魯利馬召開國際記者會說，20年來，台灣已扮演世界上不可或缺、穩定供應鏈的重要角色，特別是在高科技及半導體方面，台灣的占比很高，因此大家重視台灣的程度也跟20年前不一樣。

林信義此行與各國領袖互動熱絡，不僅與美國總統拜登（Joe Biden）多次交談，他還熱情邀請拜登訪台，拜登親切回應I will，讓台美友誼再添上一筆。他也與日本首相石破茂用日語寒暄，雙方幕僚更安排進行正式雙邊會談，確立台日未來在半導體、AI領域深化合作格局。