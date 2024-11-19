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環境部與清大簽署MOU 攜手推動永續專業培訓課程

中央社／ 台北19日電
環境部長彭啟明（左）與國立清華大學校長高為元（右）簽署「永續專業培訓課程」合作備忘錄，未來將強化永續專業知識教育與相關訓練資源整合及執行相關計畫，共同提升台灣永續發展能力。記者李柏澔／攝影
環境部長彭啟明（左）與國立清華大學校長高為元（右）簽署「永續專業培訓課程」合作備忘錄，未來將強化永續專業知識教育與相關訓練資源整合及執行相關計畫，共同提升台灣永續發展能力。記者李柏澔／攝影

淨零排放有賴公私協力，且培訓增能非常重要；為此，環境部今天特地與國立清華大學簽署「永續專業培訓課程」合作備忘錄，期能為台灣培訓具全球視野永續人才。

環境部今天舉辦記者會，由環境部部長彭啓明與國立清華大學校長高為元簽署「永續專業培訓課程」合作備忘錄，宣布由環境部支持清大開設永續相關領域的教育訓練、活動、課程及計畫，提供永續領域的課程予環境部或其他部門主管及永續長參加；藉以積極因應全球氣候變遷，培育跨世代永續經營的人才。

彭啓明表示，本週六就有涵蓋行政院、中央部會到地方政府的「永續長聯盟」的課要開，後面還有更多的課，期盼透過大學師資讓永續長能馬上學習，可以跟公務員終生學習鏈結；而原本清大對研究生、大學生有很深的課程，也有跟產業合作，現在產官學一起合作。

他並說，也可以鏈結教育部的「青年百億海外圓夢基金計畫」，正在草擬中，總統賴清德希望環境部就此提出跟氣候變遷有關議題，這也是青年朋友最喜歡的，12月中旬對外公布，可創造青年學子國際氣候參與管道。

高為元指出，清華大學抱著非常期待的態度，期望跟更多公部門合作，未來的碳交易需要不同的人才，因為新的國際碳交易是以前沒有的，就像網路購物交易需要新人才一樣，可以帶給學生、產業發展方向，對台灣產業也是新的挑戰。

清大說明，課程分兩大類，首先是「永續專業培訓課程」，包括短期培訓、在職碩士學分班、在職碩士學位學程及終身學習護照等課程；「全球碳定價外交框架」部分，則借鑑歐盟經驗，包括專業研習工作坊、國際合作研習班及實作參與等。

永續 清大 環境部

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