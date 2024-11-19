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公務員輕生案 許銘春稱員額不足惹禍…人事總處說增員非唯一解方

中央社／ 台北19日電
前勞動部長許銘春19日針對北分署同仁輕生案發聲。圖／聯合報系資料照片
前勞動部長許銘春19日針對北分署同仁輕生案發聲。圖／聯合報系資料照片

勞動力發展署北分署公務員輕生引發關注，行政院人事總處指出，勞動部組織調整至今，已獲行政院核增職員與聘用人員共計263人，但增加員額並非減輕人員負擔的唯一解方，應持續從源頭檢討減事，落實健康友善職場環境是首長責無旁貸的責任與義務。

前部長許銘春19日發聲明道歉，盼政院正視員額不足問題。

勞發署公務人員4日被發現在行政院新莊聯合辦公大樓的北分署輕生，引發遭職場霸凌質疑。勞動部長何佩珊今天在勞動部舉行記者會說明，此案主因工作量過大缺乏協助，導火線是認為所負責的系統不可行，卻無處反映，產生無力感，將暫停北分署資訊標案檢視，並與行政院討論政府機關人力配置與業務壓力問題。

人事總處晚間透過新聞稿指出，勞動部暨所屬機關與機構自民國103年2月17日組織調整迄今，已獲行政院核增職員與聘用人員共計263人，其中即包含因應勞動檢查，勞工職業災害保險及保護法施行擴增的業務量能，以及勞動部勞動力發展署暨所屬機關與機構督導失業認定業務等重要工作推動而核增。

人事總處指出，為減輕人員工作負擔，增加員額並非唯一解方，各部會更應從業務推動方向，持續從源頭檢討減事，或進行業務流程、辦理方式簡化，及善用數位科技強化機關人力運用效能，而未來勞動部及所屬機關與機構為推動業務如仍有人力需求，人事總處也將積極協助。

人事總處提醒，落實健康友善職場環境、避免人員於執行職務時遭受身體或精神不法侵害，以及提供員工免受霸凌侵犯的工作職場，是各機關及首長責無旁貸的責任與義務。

公務員 勞動部

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