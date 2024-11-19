快訊

塞了1小時！國道1號彰化南下4車追撞1傷 車輛回堵3公里

明後水氣增、溫度降！北部濕涼19度 下周迎更強冷空氣

趙少康摔跤撞到「這一處」 心臟手術執刀醫生魏崢嚇壞、曝目前狀況

劉世芳：促進警大警專落實性別平等 確保學生權益

中央社／ 台北19日電
內政部長劉世芳19日主持內政部性別平等教育委員會。圖／聯合報系資料照片
內政部長劉世芳19日主持內政部性別平等教育委員會。圖／聯合報系資料照片

內政部長劉世芳今天主持內政部性別平等教育委員會時表示，警大、警專的校務運作，須符合去年通過的性別平等教育法規定，並應和其他大學一致，積極確保各項學生權益。

內政部透過新聞稿表示，性別平等教育委員會今天在中央警察大學舉行會議，由劉世芳主持。劉世芳在會前邀請6名警大實習總隊、社團聯合會學生幹部座談，關心學生學習生活情形。

劉世芳說，內政部所屬的中央警察大學、台灣警察專科學校校務運作，必須符合去年通過的「性別平等教育法」規定；尤其警大也是依「大學法」設立，應和其他大學一致，積極確保各項學生權益。

劉世芳指出，會中討論憲法法庭判決警察人員考試規則，規定「女性不及160公分為體格檢查不合格」違憲的後續辦理事宜，同時也確認警大、警專的性平教育委員會委員內外聘人數、性別比例調整，以符合相關法規規範。

劉世芳說，為了提升警大、警專學生學習生活環境，昨天邀集兩校校長討論，在明年度編列經費新台幣7915萬餘元，在明年底前將學生宿舍全面裝設冷氣，提升校園居住環境。

劉世芳 性別 警察

延伸閱讀

省逾11億公帑！提升黑鷹妥善率 劉世芳表揚廉能公務員

陸配李貞秀遞補立委爭議 劉世芳：忠誠只能對中華民國

要貸要快了 國土署：新青安2026年7月截止後不再補貼

陸配李貞秀能否遞補立委 劉世芳：與立法院審慎處理

相關新聞

【重磅快評】勞動部地獄哏 見證封殺國會改革的成果展示

近日台灣最駭人聽聞的「地獄哏」，莫過於本來應該保護勞工的勞動部，竟然發生長官霸凌下屬、導致基層公務員輕生的事件。而且從已...

台電連兩年撥補千億 郭智輝：明年還會虧、不補虧更多

113年度中央政府總預算追加預算案，預計補助台電公司1000億元，國民黨立委林思銘詢問，補助後能否保證明年不虧損嗎？經濟...

稱朱立倫是精算師 卓榮泰：精算要算財政不要算政治

國民黨主席朱立倫16日說，中央不能集權又集錢，應適度下放財源給地方做分配。行政院長卓榮泰今備詢時說，朱立倫是會計專長，通...

傳開放美牛絞肉、放寬豬腎萊劑 卓揆：目前沒有討論

國民黨立委王鴻薇今天指稱，傳出台灣有意開放進口美國牛絞肉、放寬豬腎萊劑容許值，行政院長卓榮泰表示，身為國際社會的一員，當...

遭傅崐萁指用兒當人頭避財產申報 郭智輝嗆：不實指控

行政院長卓榮泰今赴立法院，報告「113年度中央政府總預算追加預算案」。國民黨立委傅崐萁質詢時，指經濟部長郭智輝用兒子當人...

勞動部員工輕生亡 新北民代批勞工從最軟一塊變神話

勞動部驚爆霸凌員工，今天勞動部長何佩珊終於出面道歉。職場霸凌的北分署長謝宜容，調離現職，但還需送考績會議處，才能確定是否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。