劉世芳：促進警大警專落實性別平等 確保學生權益

內政部長劉世芳今天主持內政部性別平等教育委員會時表示，警大、警專的校務運作，須符合去年通過的性別平等教育法規定，並應和其他大學一致，積極確保各項學生權益。

內政部透過新聞稿表示，性別平等教育委員會今天在中央警察大學舉行會議，由劉世芳主持。劉世芳在會前邀請6名警大實習總隊、社團聯合會學生幹部座談，關心學生學習生活情形。

劉世芳說，內政部所屬的中央警察大學、台灣警察專科學校校務運作，必須符合去年通過的「性別平等教育法」規定；尤其警大也是依「大學法」設立，應和其他大學一致，積極確保各項學生權益。

劉世芳指出，會中討論憲法法庭判決警察人員考試規則，規定「女性不及160公分為體格檢查不合格」違憲的後續辦理事宜，同時也確認警大、警專的性平教育委員會委員內外聘人數、性別比例調整，以符合相關法規規範。

劉世芳說，為了提升警大、警專學生學習生活環境，昨天邀集兩校校長討論，在明年度編列經費新台幣7915萬餘元，在明年底前將學生宿舍全面裝設冷氣，提升校園居住環境。