快訊

塞了1小時！國道1號彰化南下4車追撞1傷 車輛回堵3公里

明後水氣增、溫度降！北部濕涼19度 下周迎更強冷空氣

趙少康摔跤撞到「這一處」 心臟手術執刀醫生魏崢嚇壞、曝目前狀況

藍營財劃法版本擬首都加給3% 蔣萬安為何說不需要？

中央社／ 台北19日電
台北市長蔣萬安19日表示，國民黨提出的首都加給3%「不需要」。圖為蔣萬安日前出席北市績優環保志工頒獎典禮。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安19日表示，國民黨提出的首都加給3%「不需要」。圖為蔣萬安日前出席北市績優環保志工頒獎典禮。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今天與北市5名立委開便當會討論財劃法，並表示國民黨提出的首都加給3%「不需要」，財劃法25年未修正，應該擴大中央釋出給地方的財源才能減輕負擔。

蔣萬安今天中午與王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、羅智強、賴士葆等5名北市立委開便當會討論財政收支劃分法，會後被媒體堵訪時表示，財劃法已經25年未修正，現在應該檢討、把餅做大，擴大中央釋出給地方政府的財源與規模，才能減輕地方政府的負擔。

蔣萬安並說，在大家充分交換意見後，認為在公平合理的分配，以及考慮地方政府財政貢獻度下，不需要首都加給3%。

媒體追問是否會去行政院會親自反映給行政院長卓榮泰，蔣萬安表示黨團都願意去討論。

賴士葆補充，25年前中央跟地方的比例是60比40，現在的財劃法是讓中央集權又集錢、比例變成75比25，因此目標是回到60比40，依照國民黨的版本就是新台幣5700多億元，會在朝野協商時討論。

賴士葆並說，北市的修正動議很用心、做很多功課，讓他們很敬佩，會全力支持北市的修正動議版本；而25年沒修的法不可能修一次就讓大家都滿意，但先求有再求好，打破「像乞丐一樣跟中央要錢」的態勢。

媒體追問藍營財劃法疑似鬧雙胞、黨團與智庫版本不同一事，賴士葆重申蔣萬安立場，就是這3%要刪掉，且首都加給這件事是智庫提的，並不是台北市政府自己提出。

蔣萬安 財劃法

延伸閱讀

今開拆！和平新生天橋不具文資結論出 民團批蔣萬安突襲

12強賽／中華隊前進東京首戰 網敲碗問蔣萬安：委內瑞拉吃什麼

公車追撞死傷肇因缺工嚴重 蔣萬安重話：絕不能影響安全

大巨蛋周年／前朝釀創傷？遠雄：蔣萬安上任感受很大誠意

相關新聞

【重磅快評】勞動部地獄哏 見證封殺國會改革的成果展示

近日台灣最駭人聽聞的「地獄哏」，莫過於本來應該保護勞工的勞動部，竟然發生長官霸凌下屬、導致基層公務員輕生的事件。而且從已...

台電連兩年撥補千億 郭智輝：明年還會虧、不補虧更多

113年度中央政府總預算追加預算案，預計補助台電公司1000億元，國民黨立委林思銘詢問，補助後能否保證明年不虧損嗎？經濟...

稱朱立倫是精算師 卓榮泰：精算要算財政不要算政治

國民黨主席朱立倫16日說，中央不能集權又集錢，應適度下放財源給地方做分配。行政院長卓榮泰今備詢時說，朱立倫是會計專長，通...

傳開放美牛絞肉、放寬豬腎萊劑 卓揆：目前沒有討論

國民黨立委王鴻薇今天指稱，傳出台灣有意開放進口美國牛絞肉、放寬豬腎萊劑容許值，行政院長卓榮泰表示，身為國際社會的一員，當...

遭傅崐萁指用兒當人頭避財產申報 郭智輝嗆：不實指控

行政院長卓榮泰今赴立法院，報告「113年度中央政府總預算追加預算案」。國民黨立委傅崐萁質詢時，指經濟部長郭智輝用兒子當人...

勞動部員工輕生亡 新北民代批勞工從最軟一塊變神話

勞動部驚爆霸凌員工，今天勞動部長何佩珊終於出面道歉。職場霸凌的北分署長謝宜容，調離現職，但還需送考績會議處，才能確定是否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。