快訊

塞了1小時！國道1號彰化南下4車追撞1傷 車輛回堵3公里

明後水氣增、溫度降！北部濕涼19度 下周迎更強冷空氣

趙少康摔跤撞到「這一處」 心臟手術執刀醫生魏崢嚇壞、曝目前狀況

長期超時工作！勞發署輕生案 勞動部確認主管濫用權力

中央社／ 台北19日電
勞動部長何佩珊（圖）19日為勞發署北分署輕生案致歉。中央社
勞動部長何佩珊（圖）19日為勞發署北分署輕生案致歉。中央社

勞動部今天公布勞發署員工輕生案行政調查結果，相關事證無法證實當事人有遭受長官職場霸凌，但主管謝宜容確實有濫權行為，當事人輕生前長期超時工作且壓力大，多名同事求助身心科治療。

位於行政院新莊聯合辦公大樓的勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署，4日發現有人陳屍辦公室，經查為勞發署公務人員輕生，後有網友在社群網站Threads發文指這名公務員生前遭到職場霸凌，陸續有人爆料北分署長謝宜容涉霸凌行為，勞動部因此展開調查。

勞動部今天公布「勞動力發展署北基宜花金馬分署疑似涉及職場霸凌事件行政調查說明資料」，說明這次調查的訪談、匿名問卷相關事證，無法證明輕生的公務員有遭受關係人乙（北分署長謝宜容）職場霸凌情事。

但是，勞動部調查發現，關係人甲（輕生的當事人）因執行「智能就業服務系統」工作，有長期超時工作、長期工作壓力大、人力配置不合理、工作產生挫折感、孤立無援等情形，甚至1人做7縣市範圍的事。

調查發現，當事人沒有加班申請紀錄，卻長期早到、晚退，事發前的10月22日到11月1日多為早上5時多到班，下午7、8時下班，工時已超過12小時，都未提出加班申請。

當事人是勞發署派駐北分署人員，勞發署資訊室編制僅1個科（職員10名、約聘僱人員4名、約用人員9名），負責的資通系統超過100個，無力馳援北分署。北分署資訊小組僅當事人這1名公務員，其餘5名承攬人員依規不能直接指揮監督或要求未約定的工作項目，無法有效分擔工作量，業務時程緊迫，加劇當事人工作壓力。

在權力濫用行為上，調查指出，謝宜容若對公文或報告內容不滿意、未即時報告或回應時，會有大聲咆哮、怒罵或貶低同仁的行為，導致同仁感受人格遭受侮辱貶低感受，甚至有多名求助身心科接受治療。謝宜容自承說話音量大、情緒管控不佳，將深自檢討。

根據此案相關的北分署員工陳述，謝宜容要求回應Line訊息，包含下班或假日時間，若未即時回應，隔天即遭責問，也造成同仁恐慌情緒。對此，謝宜容說明下班或假日發文除有緊急事故外，未要求即時回應。

勞動部這次調查共訪談關係人15名，當事人家屬因處傷痛，無法受訪，並對北分署同仁進行匿名問卷調查，共回收205份，以及全體訪談委員共召開6場討論會議。

勞動部 霸凌

延伸閱讀

勞動部霸凌2原因遍地開花 基層公務員要求全面適用職安法

勞發署北分署「地獄職場」！游淑慧：1年半81人離職太扯

勞動部調查：北分署長涉職場霸凌且情節重大 多人恐慌、求助身心科

公務員輕生扯出職場霸凌！黃國昌轟勞動部「明施小懲、暗助縱放」

相關新聞

【重磅快評】勞動部地獄哏 見證封殺國會改革的成果展示

近日台灣最駭人聽聞的「地獄哏」，莫過於本來應該保護勞工的勞動部，竟然發生長官霸凌下屬、導致基層公務員輕生的事件。而且從已...

台電連兩年撥補千億 郭智輝：明年還會虧、不補虧更多

113年度中央政府總預算追加預算案，預計補助台電公司1000億元，國民黨立委林思銘詢問，補助後能否保證明年不虧損嗎？經濟...

稱朱立倫是精算師 卓榮泰：精算要算財政不要算政治

國民黨主席朱立倫16日說，中央不能集權又集錢，應適度下放財源給地方做分配。行政院長卓榮泰今備詢時說，朱立倫是會計專長，通...

傳開放美牛絞肉、放寬豬腎萊劑 卓揆：目前沒有討論

國民黨立委王鴻薇今天指稱，傳出台灣有意開放進口美國牛絞肉、放寬豬腎萊劑容許值，行政院長卓榮泰表示，身為國際社會的一員，當...

遭傅崐萁指用兒當人頭避財產申報 郭智輝嗆：不實指控

行政院長卓榮泰今赴立法院，報告「113年度中央政府總預算追加預算案」。國民黨立委傅崐萁質詢時，指經濟部長郭智輝用兒子當人...

勞動部員工輕生亡 新北民代批勞工從最軟一塊變神話

勞動部驚爆霸凌員工，今天勞動部長何佩珊終於出面道歉。職場霸凌的北分署長謝宜容，調離現職，但還需送考績會議處，才能確定是否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。