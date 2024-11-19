長期超時工作！勞發署輕生案 勞動部確認主管濫用權力

勞動部今天公布勞發署員工輕生案行政調查結果，相關事證無法證實當事人有遭受長官職場霸凌，但主管謝宜容確實有濫權行為，當事人輕生前長期超時工作且壓力大，多名同事求助身心科治療。

位於行政院新莊聯合辦公大樓的勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署，4日發現有人陳屍辦公室，經查為勞發署公務人員輕生，後有網友在社群網站Threads發文指這名公務員生前遭到職場霸凌，陸續有人爆料北分署長謝宜容涉霸凌行為，勞動部因此展開調查。

勞動部今天公布「勞動力發展署北基宜花金馬分署疑似涉及職場霸凌事件行政調查說明資料」，說明這次調查的訪談、匿名問卷相關事證，無法證明輕生的公務員有遭受關係人乙（北分署長謝宜容）職場霸凌情事。

但是，勞動部調查發現，關係人甲（輕生的當事人）因執行「智能就業服務系統」工作，有長期超時工作、長期工作壓力大、人力配置不合理、工作產生挫折感、孤立無援等情形，甚至1人做7縣市範圍的事。

調查發現，當事人沒有加班申請紀錄，卻長期早到、晚退，事發前的10月22日到11月1日多為早上5時多到班，下午7、8時下班，工時已超過12小時，都未提出加班申請。

當事人是勞發署派駐北分署人員，勞發署資訊室編制僅1個科（職員10名、約聘僱人員4名、約用人員9名），負責的資通系統超過100個，無力馳援北分署。北分署資訊小組僅當事人這1名公務員，其餘5名承攬人員依規不能直接指揮監督或要求未約定的工作項目，無法有效分擔工作量，業務時程緊迫，加劇當事人工作壓力。

在權力濫用行為上，調查指出，謝宜容若對公文或報告內容不滿意、未即時報告或回應時，會有大聲咆哮、怒罵或貶低同仁的行為，導致同仁感受人格遭受侮辱貶低感受，甚至有多名求助身心科接受治療。謝宜容自承說話音量大、情緒管控不佳，將深自檢討。

根據此案相關的北分署員工陳述，謝宜容要求回應Line訊息，包含下班或假日時間，若未即時回應，隔天即遭責問，也造成同仁恐慌情緒。對此，謝宜容說明下班或假日發文除有緊急事故外，未要求即時回應。

勞動部這次調查共訪談關係人15名，當事人家屬因處傷痛，無法受訪，並對北分署同仁進行匿名問卷調查，共回收205份，以及全體訪談委員共召開6場討論會議。