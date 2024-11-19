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核四能否變更地目？2838億資產怎處理？卓揆這樣說

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）、經濟部長郭智輝（左）19日前往立法院列席報告113年度中央政府總預算案追加預算案編製經過，並針對能源議題進行備詢。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰（右）、經濟部長郭智輝（左）19日前往立法院列席報告113年度中央政府總預算案追加預算案編製經過，並針對能源議題進行備詢。記者葉信菉／攝影

核四議題再受立委關注，民進黨立委李坤城今質詢時問，核四既然沒有重啟或運轉，有無機會變更地目？行政院長卓榮泰答詢表示，若能取得最大共識，核四議題不會再發生，要就土地合理使用、活化或更有效益的用途，才能進入變更地目的討論。

立法院今邀卓榮泰率領相關部會首長列席報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。

李坤城質詢指出，核四已經公投了，沒有重啟問題，只有場址後續運用問題。經濟部處理原則是和當地鄉親溝通、抱持多元開放選項，以及因應再生能源發展需求、讓核四資產價值極大化等。目前核四地目還是核能電廠用地，「既然沒有要運轉，地目有機會變更嗎？」

卓榮泰說，目前社會討論空間，還不至於要馬上做變更地目的努力，社會上還有其他討論議題，如果能取得最大共識，核四議題不會再發生，要就土地合理使用，活化或更有效益的用途，才能進入變更地目來討論。

他也說，如果未來有朝這樣的發展，絕對是要變更，且對土地當時的傷害，政府也應該有所考慮。

李坤城問，是否可能轉作其他發電廠或用途來規畫？卓榮泰說，也不排除，但仍是技術層面問題。如果有其他公共用途，也要跟周遭居民溝通，畢竟大家忍受數十年來這樣的現況，政府還要做跟原來徵收目的不同的使用，必須履行一定的程序才行。

至於核四高達2838億元的設備資產，如何處理？經濟部長郭智輝答詢表示，會朝設備價值最大化、財務損失最小化來處理。

卓榮泰 李坤城 核四

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