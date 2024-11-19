明年邀MLB大巨蛋辦開幕賽？卓榮泰回應了

12強棒球賽，台灣拿下超乎預期的佳績晉級4強，全隊今出發日本東京參加複賽。民進黨立委李坤城今質詢，政府是否會積極爭取美國職棒大聯盟賽事來台舉辦？行政院長卓榮泰答詢表示，願成為最堅強後盾來爭取。

李坤城今天在立法院質詢，行政院是否有望替12強中華隊加碼獎金？卓榮泰答詢表示，目前只能依照國光獎章制度發放獎金，不過地方政府也會有所表示，國內企業也會互相幫忙，都很歡迎。

李坤城也詢問，美國大聯盟今年在首爾進行海外賽；2025年將在東京巨蛋進行開幕戰，政府支是否有機會邀請美國職棒大聯盟明年來台北大巨蛋海外開幕賽？

卓榮泰表示，如果大巨蛋營運團隊與職棒協會都有這樣的想法、且需要政府來做後盾，「我們可以連成黃金鐵三角向國際爭取，增加台灣的國際能見度。」

卓榮泰表示，國際賽事如果在台灣舉行，能增高台灣能見度；台灣運動好手或強勁隊伍若能到國際賽事比賽，將台灣榮耀帶出去，這是雙向的。政府對體育與運動發展投入相當多關注，希望在立院支持下，運動部明年能順利完成。