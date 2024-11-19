快訊

塞了1小時！國道1號彰化南下4車追撞1傷 車輛回堵3公里

明後水氣增、溫度降！北部濕涼19度 下周迎更強冷空氣

趙少康摔跤撞到「這一處」 心臟手術執刀醫生魏崢嚇壞、曝目前狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

明年邀MLB大巨蛋辦開幕賽？卓榮泰回應了

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

12強棒球賽，台灣拿下超乎預期的佳績晉級4強，全隊今出發日本東京參加複賽。民進黨立委李坤城今質詢，政府是否會積極爭取美國職棒大聯盟賽事來台舉辦？行政院長卓榮泰答詢表示，願成為最堅強後盾來爭取。

李坤城今天在立法院質詢，行政院是否有望替12強中華隊加碼獎金？卓榮泰答詢表示，目前只能依照國光獎章制度發放獎金，不過地方政府也會有所表示，國內企業也會互相幫忙，都很歡迎。

李坤城也詢問，美國大聯盟今年在首爾進行海外賽；2025年將在東京巨蛋進行開幕戰，政府支是否有機會邀請美國職棒大聯盟明年來台北大巨蛋海外開幕賽？

卓榮泰表示，如果大巨蛋營運團隊與職棒協會都有這樣的想法、且需要政府來做後盾，「我們可以連成黃金鐵三角向國際爭取，增加台灣的國際能見度。」

卓榮泰表示，國際賽事如果在台灣舉行，能增高台灣能見度；台灣運動好手或強勁隊伍若能到國際賽事比賽，將台灣榮耀帶出去，這是雙向的。政府對體育與運動發展投入相當多關注，希望在立院支持下，運動部明年能順利完成。

卓榮泰 李坤城 美國

延伸閱讀

北分署公務員輕生案 卓榮泰：給首長的告誡

稱朱立倫是精算師 卓榮泰：精算要算財政不要算政治

卓榮泰將重提NCC名單 李彥秀：認為蔡英文任內提名不適合

國營中鋼運通聘陸船員引國安疑慮 卓榮泰允檢討

相關新聞

【重磅快評】勞動部地獄哏 見證封殺國會改革的成果展示

近日台灣最駭人聽聞的「地獄哏」，莫過於本來應該保護勞工的勞動部，竟然發生長官霸凌下屬、導致基層公務員輕生的事件。而且從已...

台電連兩年撥補千億 郭智輝：明年還會虧、不補虧更多

113年度中央政府總預算追加預算案，預計補助台電公司1000億元，國民黨立委林思銘詢問，補助後能否保證明年不虧損嗎？經濟...

稱朱立倫是精算師 卓榮泰：精算要算財政不要算政治

國民黨主席朱立倫16日說，中央不能集權又集錢，應適度下放財源給地方做分配。行政院長卓榮泰今備詢時說，朱立倫是會計專長，通...

傳開放美牛絞肉、放寬豬腎萊劑 卓揆：目前沒有討論

國民黨立委王鴻薇今天指稱，傳出台灣有意開放進口美國牛絞肉、放寬豬腎萊劑容許值，行政院長卓榮泰表示，身為國際社會的一員，當...

遭傅崐萁指用兒當人頭避財產申報 郭智輝嗆：不實指控

行政院長卓榮泰今赴立法院，報告「113年度中央政府總預算追加預算案」。國民黨立委傅崐萁質詢時，指經濟部長郭智輝用兒子當人...

勞動部員工輕生亡 新北民代批勞工從最軟一塊變神話

勞動部驚爆霸凌員工，今天勞動部長何佩珊終於出面道歉。職場霸凌的北分署長謝宜容，調離現職，但還需送考績會議處，才能確定是否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。