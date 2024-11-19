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賴士葆批賴清德矯情！賴在這件事上「打著民主反民主」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統日前與青年學子座談，國民黨立委賴士葆今表示，一個總統居然可以說一套做一套，言行不一，矯情的打著民主反民主。

賴士葆表示，賴清德開口閉口言必稱民主，跟年輕人座談時，居然回答朝野惡鬥的解方是民主，簡直讓人瞠目結舌。賴清德以反民主的方式處理在立法院居少數的現況，以致朝野惡鬥更甚。賴清德上任以來，對民主的打壓與扭曲不遺餘力，賴總統的就職演說表示，將致力於行政立法協調合作，呼籲多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突。賴總統的剖析甚為明確，然而他不肯接受民進黨在立法院是少數的事實，因此不願服從多數。台灣民意教育基金會昨天公布的民調，多數民眾（46.8%）認為行政與立法的衝突不斷，執政的民進黨應負較大的責任。

賴士葆表示，過去這個月賴政府民調大幅下滑，除了朝野的對立，有43％的民眾不接受國會改革的法案由大法官釋憲。根據民主表決通過的法律，賴政府不遵守，提覆議，又聲請大法官釋憲，把大法官當成御用打手，讓司法作為解決政治爭議的工具，這是陷司法於不義，更是不尊重民意的表現。尤有甚者，超過8成以上的民意反對廢死，民進黨卻透過大法官釋憲的手段提高廢死的門檻，使得基層法官難以判死刑達到實質廢死的目的，這樣挾公權力輾壓民意，民調下滑不足為奇。

賴士葆批，賴清德面對「民主」二字竟不覺得愧疚，在賴總統思緒認知裡，所有的政策、法案符合民進黨的利益和價值才是民主，否則就應該推翻，當家鬧事造反有理，因為贏得政權就可以專制霸道，這就是賴清德的民主素養。

賴士葆強調，聽賴清德對年輕人侃侃而談：「不管執政或在野黨都要建立國家利益高於政黨利益的政治文化。」一個總統居然可以說一套做一套，言行不一到完全扞格背離的地步，這是何等的修為與能耐，可以如此不心虛、不汗顏，矯情的打著民主反民主，還要博民主的美名。

大法官 賴士葆 賴清德

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