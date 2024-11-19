香港民主派人士遭重判 民眾黨譴責中共

香港泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權案今天宣判，多人遭重判。民眾黨今天指出，嚴正譴責中共及港府以司法手段侵害港人追求民主人權、清算民主人士，並呼籲中共正面回應國際社會關切。

據港媒星島日報報導，香港泛民主派人士47人被控串謀顛覆國家政權罪，西九龍裁判法院（暫代高等法院）今天宣判，45人被判刑；前香港大學法律學院副教授戴耀廷被視作主謀，判刑10年，前香港眾志秘書長黃之鋒被判4年8個月。

民眾黨透過聲明指出，嚴正譴責中共及港府以司法手段侵害港人追求民主人權，清算參與公民運動之民主人士，民眾黨堅決反對此種箝制人民權利的高壓極權統治，並呼籲中共應正面回應國際社會的關切。

此外，民眾黨也指出，民眾黨立法院黨團在今年5月提出具體主張，要求陸委會完善港人投資移民與政治庇護途徑，明定相關認定標準，並呼籲民進黨政府「撐香港，絕對不能打假球」。

民眾黨強調，會與世界各國的民主夥伴，共同捍衛民主與人權，與香港站在一起。