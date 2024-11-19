快訊

塞了1小時！國道1號彰化南下4車追撞1傷 車輛回堵3公里

明後水氣增、溫度降！北部濕涼19度 下周迎更強冷空氣

趙少康摔跤撞到「這一處」 心臟手術執刀醫生魏崢嚇壞、曝目前狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

香港民主派人士遭重判 民眾黨譴責中共

中央社／ 台北19日電
香港「民主派初選47人案」19日宣判，民眾黨譴責中共。圖／香港邊城青年提供
香港「民主派初選47人案」19日宣判，民眾黨譴責中共。圖／香港邊城青年提供

香港泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權案今天宣判，多人遭重判。民眾黨今天指出，嚴正譴責中共及港府以司法手段侵害港人追求民主人權、清算民主人士，並呼籲中共正面回應國際社會關切。

據港媒星島日報報導，香港泛民主派人士47人被控串謀顛覆國家政權罪，西九龍裁判法院（暫代高等法院）今天宣判，45人被判刑；前香港大學法律學院副教授戴耀廷被視作主謀，判刑10年，前香港眾志秘書長黃之鋒被判4年8個月。

民眾黨透過聲明指出，嚴正譴責中共及港府以司法手段侵害港人追求民主人權，清算參與公民運動之民主人士，民眾黨堅決反對此種箝制人民權利的高壓極權統治，並呼籲中共應正面回應國際社會的關切。

此外，民眾黨也指出，民眾黨立法院黨團在今年5月提出具體主張，要求陸委會完善港人投資移民與政治庇護途徑，明定相關認定標準，並呼籲民進黨政府「撐香港，絕對不能打假球」。

民眾黨強調，會與世界各國的民主夥伴，共同捍衛民主與人權，與香港站在一起。

中共 民眾黨 香港

延伸閱讀

香港47人案宣判 陸委會表達高度關切：籲釋放關押人士

香港民主人士遭判重刑 陸委會籲港府釋放本案關押人士

基隆山區濫倒被抓竟改載到瑞芳公墓棄置 法官重判1年6月

前進拉美 香港與秘魯簽自貿協定 逾150行業受惠

相關新聞

【重磅快評】勞動部地獄哏 見證封殺國會改革的成果展示

近日台灣最駭人聽聞的「地獄哏」，莫過於本來應該保護勞工的勞動部，竟然發生長官霸凌下屬、導致基層公務員輕生的事件。而且從已...

台電連兩年撥補千億 郭智輝：明年還會虧、不補虧更多

113年度中央政府總預算追加預算案，預計補助台電公司1000億元，國民黨立委林思銘詢問，補助後能否保證明年不虧損嗎？經濟...

稱朱立倫是精算師 卓榮泰：精算要算財政不要算政治

國民黨主席朱立倫16日說，中央不能集權又集錢，應適度下放財源給地方做分配。行政院長卓榮泰今備詢時說，朱立倫是會計專長，通...

傳開放美牛絞肉、放寬豬腎萊劑 卓揆：目前沒有討論

國民黨立委王鴻薇今天指稱，傳出台灣有意開放進口美國牛絞肉、放寬豬腎萊劑容許值，行政院長卓榮泰表示，身為國際社會的一員，當...

遭傅崐萁指用兒當人頭避財產申報 郭智輝嗆：不實指控

行政院長卓榮泰今赴立法院，報告「113年度中央政府總預算追加預算案」。國民黨立委傅崐萁質詢時，指經濟部長郭智輝用兒子當人...

勞動部員工輕生亡 新北民代批勞工從最軟一塊變神話

勞動部驚爆霸凌員工，今天勞動部長何佩珊終於出面道歉。職場霸凌的北分署長謝宜容，調離現職，但還需送考績會議處，才能確定是否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。