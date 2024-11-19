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巡察新北環狀線修復工程 監委盼年底恢復全線通車

中央社／ 台北19日電
新北環狀線。圖／聯合報系資料照片
新北環狀線。圖／聯合報系資料照片

監委陳景峻、王幼玲18日巡察新北市，關切捷運環狀線軌道位移修復工程進度，要求新北市府儘速釐清責任歸屬，用最大限度縮短修復時間，並在安全的前提下，如期於年底恢復全線通車。

陳景峻、王幼玲透過新聞稿表示，18日赴新北市巡察，關切捷運環狀線軌道位移修復工程進度、重大施政成果、銀河灣計畫、三重果菜市場搬遷案、銀新未來城規劃案等執行情形。

監委說，捷運環狀線板新站到橋和站在0403地震後，因軌道位移停駛至今，在聽取捷運環狀線軌道位移修復工程進度簡報後，隨即到施工現場，進行實地視察。

監委表示，新北市府應就軌道位移原因進行檢討，究竟是地震震度過強，或是結構設計不良，儘速釐清責任歸屬。期許新北市府以完善計劃及高度執行力，用最大限度縮短修復時間，並在安全前提下，如期在年底恢復全線通車。

監委也到新北市議會拜會議長蔣根煌，就財政收支劃分法、議員助理補助費等議題進行意見交流；後續到新北市政府拜會新北市長侯友宜，就國土規劃、都市更新、軌道建設等施政重點交換意見。

針對銀河灣計畫有關三重果菜市場搬遷到蘆洲的規劃案，陳景峻建議，應將蘆洲區未來人口成長、區域發展及交通運輸規劃一併納入通盤考量，謹慎進行；王幼玲則就市場中繼場規劃議題提出詢問。

聽取「銀新未來城」簡報後，王幼玲建議，未來營運可導入AI人工智慧，以因應缺工問題；陳景峻建議，可與周邊社區、工業區、交通疏導方案整合為都市計畫，才能有效提升當地生活品質，推動經濟發展，並實現環境與社會的可延續性。

捷運環狀線

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