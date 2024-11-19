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評論餵藥案挨告獲不起訴 卓冠廷：善盡民代天職

中央社／ 台北19日電
新北市板橋去年發生幼兒園家長質疑孩子遭餵藥案，民進黨發言人卓冠廷當時被告散布謠言，19日收到不起訴處分。記者李成蔭／攝影
新北市板橋去年發生幼兒園家長質疑孩子遭餵藥案，民進黨發言人卓冠廷當時被告散布謠言，19日收到不起訴處分。記者李成蔭／攝影

新北市板橋去年發生幼兒園家長質疑孩子遭餵藥案，當時參選台北市立委的新黨議員侯漢廷告發民進黨多人散布謠言。民進黨發言人卓冠廷今天表示，他收到「不起訴處分」，心得是「本於事實，為對的事情奮戰，就是民意代表天職。」

卓冠廷今天透過臉書，貼出不起訴處分書。他說，又一次，他收到「不起訴處分」才知道被告發。

他說，去年爆發板橋幼兒園疑似餵藥事件造成全國恐慌，當時連同他在內的新北市民意代表、醫界人士、教育界人士，紛紛評論這起案件，他們身為代議士，絕對是最高規格監督，要求市府查明。

卓冠廷說，侯漢廷告發他們的理由，居然還有一項是因為他們監督此案之後，國民黨總統候選人侯友宜民調往下掉，但是侯市府「處置不當不受信任，又有什麼好怨天尤人？」

卓冠廷指出，今年8月，監察院糾正文出爐，就針對市府遲遲到6月初才入園專案採檢、檢驗過程公布有失精確嚴謹導致恐懼蔓延、兒童安置就學消極處置等問題提出糾正。

卓冠廷說，當時他們這些提出質疑的人，紛紛被告發。收到這份不起訴處分，他就只有一個心得「本於事實，為對的事情奮戰，就是民意代表天職。」

卓冠廷 幼兒園

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