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花東鐵路雙軌電氣化環差案 初審通過

中央社／ 記者楊淑閔台北19日電
交通部鐵道局提花東鐵路雙軌電氣化第2次環差案，環境部19日召開第2次初審會議，建議修正通過。中央社
交通部鐵道局提花東鐵路雙軌電氣化第2次環差案，環境部19日召開第2次初審會議，建議修正通過。中央社

為加速東部幹線時速，交通部鐵道局提花東鐵路雙軌電氣化第2次環差案，將花蓮到干城間危險平交道以高架型式改善，確保行車安全；環境部今天召開第2次初審會議，建議修正通過。

環境部今天召開「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫第2次環境影響差異分析報告」專案小組第2次初審會議，專案小組建議審核修正通過，並請開發單位在114年1月底前補充、修正第2次環差分析報告後送環境部確認，提環境部環境影響評估審查委員會討論。

須補充、修正內容包含就部分高樓層超出噪音管制標準，補充鋪設軌道區使用吸音材及相關減音措施的具體執行方式及施作路段位置。其次為強化說明樹木移植處理原則及移補植計畫內容（含樹種、數量、移植區位等）。

還有補充說明工區廢水上澄液回收再利用的去處。以及就此計畫的三民至玉里區段採用擋土排樁結構施工，補充景觀視覺影響評估。以及基於減少工程碳足跡，評估設計施工材料使用低碳、再生粒料等的可行性等內容。

開發單位交通部鐵道局東部工程分局簡報指出，因應花東地區不斷增加的運輸需求，推動花東地區全線雙軌電氣化計畫，以提升鐵道運輸聯外效能，範圍為東部幹線花蓮站到南迴線台東知本站，扣除已完成雙軌化工程約49.85公里，此計畫路線長約112.65公里。

鐵道局並說，這次變更內容為花蓮到干城間危險平交道改善工程，以及變更調整工程土石方數量。

其中從花蓮站南端到干城間有7處平交道密布鐵公路交會路口，因條件不佳，每年都有10幾起公路車輛撞斷遮斷桿的案例，為確保地方行車安全，地方政府及民眾多數建議調整結構型式，故將7處危險平交道以高架方式消除；為此，區段一（花蓮到壽豐）配合調整土石方數量。

另外區段三（三民到玉里）配合水土保持計畫審定成果，卓溪橋北側路段的路堤型式，由擋土牆改為擋土排樁，並配合調整土方數量。

環境部 花蓮 鐵道

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