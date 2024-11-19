波波牙醫爭議延燒 「醫界老兵」邱泰源回應了

本土、海外學歷醫學生爭議延燒，本土小牙醫聯盟仍規畫本月24日上街陳抗，國際牙醫校友聯合會也將在同日下午召開記者會反擊，還有一群「海外牙醫師」家長，明將至台北高等行政法院門口召開記者會，衛福部長邱泰源今重申，計畫名額不變、本土學歷優先、僅限55個無牙醫偏鄉等重點，直言自己身為40年資歷的醫界老兵，「相信大家都是一心一意想從醫，會持續聆聽各方意見。」

第二期優化偏鄉醫療精進計畫，於113年至116年推動辦理，先前本土牙醫反對衛福部的偏鄉醫療計畫，開放讓尚未考取國考的海外學歷醫學生赴偏鄉實習，認為是替「波波醫師」開後門，近期再次提出反對此計畫，並研議24日上街抗議；國際牙醫校友聯合會，將在24日召開記者會提出三大訴求，包含國際牙醫合法通過國考、實習以證據反擊打臉，反對將「醫療疏失」放大混淆大眾視聽，捍衛偏鄉民眾權利，不應以私利來左右國家醫療政策等。

另外，明天有一群「海外牙醫師」家長將在台北高等行政法院門口召開記者會，訴求為捍衛海外美、日等外國牙醫師的權益並提起集體訴訟，狀告衛福部違法失職，「造成醫界分裂，圖利既得利益，選在開庭審理之前捍衛我們的工作權，考試權，以及憲法所付與人民的平等權」。

邱泰源今天下午出席113年度「國家藥物科技研究發展獎」頒獎典禮，會前被問到此事時表示，上周五有邀集本土小牙醫聯盟的夥伴，對其表達政府的誠意，每年國外牙醫生回台實習50個名額不變，「以前是這樣子，現在也是這樣，未來也是這樣子，這個也是國際的互動」。

第二，111年通過的閉門法案，限制得更嚴格，大家所擔心的都已經都排除在外，施行細則很快會出來，相信將來這50個，會是從全世界各地，包括美國、澳洲、歐洲等很好的醫學系來競爭；第三，目前偏鄉的確有牙醫需求，在偏鄉醫療是整體性的，牙醫人力補充是針對55個無牙醫偏鄉，「絕對是有執照的、不是密醫」，也鼓勵本國醫師能積極參與。

邱泰源說，目前會把這些宣示的政策做一點修改，未來有任何調整一定會公開透明、先尋求社會共識，請本土牙醫代表了解，政府用最大誠意在處理這件事，有任何變動都會以本土學歷醫學生為優先。

邱泰源表示，大家都是都是很心一意要唸醫、從醫，行醫是很辛苦的事情，「那我也在醫學界工作40年，是醫界老兵」，這是一個艱苦的工作，會持續聆聽各界意見，最重要的原則，是希望所有的制度，是能夠增進全民健康、保障優良工作環境，衛福部一定會虛心了解，有必要時進一步溝通。