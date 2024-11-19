快訊

才動「開心」手術換瓣膜 趙少康又傳肝臟破裂… 醫：抗凝血劑恐致止血延長

諷金與正「女孩子懂什麼」 北韓2居民公然批評當局…全家隔天被消失

聽新聞
0:00 / 0:00

波波牙醫爭議延燒 「醫界老兵」邱泰源回應了

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部長邱泰源（左）說，希望所有的制度，是能夠增進全民健康、保障優良工作環境。記者賴昀岫／攝影
衛福部長邱泰源（左）說，希望所有的制度，是能夠增進全民健康、保障優良工作環境。記者賴昀岫／攝影

本土、海外學歷醫學生爭議延燒，本土小牙醫聯盟仍規畫本月24日上街陳抗，國際牙醫校友聯合會也將在同日下午召開記者會反擊，還有一群「海外牙醫師」家長，明將至台北高等行政法院門口召開記者會，衛福部長邱泰源今重申，計畫名額不變、本土學歷優先、僅限55個無牙醫偏鄉等重點，直言自己身為40年資歷的醫界老兵，「相信大家都是一心一意想從醫，會持續聆聽各方意見。」

第二期優化偏鄉醫療精進計畫，於113年至116年推動辦理，先前本土牙醫反對衛福部的偏鄉醫療計畫，開放讓尚未考取國考的海外學歷醫學生赴偏鄉實習，認為是替「波波醫師」開後門，近期再次提出反對此計畫，並研議24日上街抗議；國際牙醫校友聯合會，將在24日召開記者會提出三大訴求，包含國際牙醫合法通過國考、實習以證據反擊打臉，反對將「醫療疏失」放大混淆大眾視聽，捍衛偏鄉民眾權利，不應以私利來左右國家醫療政策等。

另外，明天有一群「海外牙醫師」家長將在台北高等行政法院門口召開記者會，訴求為捍衛海外美、日等外國牙醫師的權益並提起集體訴訟，狀告衛福部違法失職，「造成醫界分裂，圖利既得利益，選在開庭審理之前捍衛我們的工作權，考試權，以及憲法所付與人民的平等權」。

邱泰源今天下午出席113年度「國家藥物科技研究發展獎」頒獎典禮，會前被問到此事時表示，上周五有邀集本土小牙醫聯盟的夥伴，對其表達政府的誠意，每年國外牙醫生回台實習50個名額不變，「以前是這樣子，現在也是這樣，未來也是這樣子，這個也是國際的互動」。

第二，111年通過的閉門法案，限制得更嚴格，大家所擔心的都已經都排除在外，施行細則很快會出來，相信將來這50個，會是從全世界各地，包括美國、澳洲、歐洲等很好的醫學系來競爭；第三，目前偏鄉的確有牙醫需求，在偏鄉醫療是整體性的，牙醫人力補充是針對55個無牙醫偏鄉，「絕對是有執照的、不是密醫」，也鼓勵本國醫師能積極參與。

邱泰源說，目前會把這些宣示的政策做一點修改，未來有任何調整一定會公開透明、先尋求社會共識，請本土牙醫代表了解，政府用最大誠意在處理這件事，有任何變動都會以本土學歷醫學生為優先。

邱泰源表示，大家都是都是很心一意要唸醫、從醫，行醫是很辛苦的事情，「那我也在醫學界工作40年，是醫界老兵」，這是一個艱苦的工作，會持續聆聽各界意見，最重要的原則，是希望所有的制度，是能夠增進全民健康、保障優良工作環境，衛福部一定會虛心了解，有必要時進一步溝通。

偏鄉 牙醫 醫師

延伸閱讀

不挺波波！邱泰源喊全家都是本土醫 籲本土牙醫進偏鄉

小牙醫為波波醫槓衛福部 邱泰源：偏鄉計畫沒共識就不推

波波醫配套補邱泰源漏洞？林靜儀：竹篙套菜刀

900名波波醫名單遭公布 衛福部：保證所有合格醫師品質

相關新聞

【重磅快評】勞動部地獄哏 見證封殺國會改革的成果展示

近日台灣最駭人聽聞的「地獄哏」，莫過於本來應該保護勞工的勞動部，竟然發生長官霸凌下屬、導致基層公務員輕生的事件。而且從已...

台電連兩年撥補千億 郭智輝：明年還會虧、不補虧更多

113年度中央政府總預算追加預算案，預計補助台電公司1000億元，國民黨立委林思銘詢問，補助後能否保證明年不虧損嗎？經濟...

稱朱立倫是精算師 卓榮泰：精算要算財政不要算政治

國民黨主席朱立倫16日說，中央不能集權又集錢，應適度下放財源給地方做分配。行政院長卓榮泰今備詢時說，朱立倫是會計專長，通...

傳開放美牛絞肉、放寬豬腎萊劑 卓揆：目前沒有討論

國民黨立委王鴻薇今天指稱，傳出台灣有意開放進口美國牛絞肉、放寬豬腎萊劑容許值，行政院長卓榮泰表示，身為國際社會的一員，當...

遭傅崐萁指用兒當人頭避財產申報 郭智輝嗆：不實指控

行政院長卓榮泰今赴立法院，報告「113年度中央政府總預算追加預算案」。國民黨立委傅崐萁質詢時，指經濟部長郭智輝用兒子當人...

評論餵藥案挨告獲不起訴 卓冠廷：善盡民代天職

新北市板橋去年發生幼兒園家長質疑孩子遭餵藥案，當時參選台北市立委的新黨議員侯漢廷告發民進黨多人散布謠言。民進黨發言人卓冠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。