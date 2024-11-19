被批「朱式王朝一言堂」！國民黨全代會改全程開放

國民黨全代會24日在桃園會展中心登場，有別於以往做法，今年不僅會議時程縮短、提案均改書面答覆，第一階段議程也未開放採訪，引發「朱式王朝一言堂」質疑。國民黨今天急轉彎，改為全程開放採訪。

國民黨日前公布全代會採訪通知，提及開會典禮和第一階段報告討論議程不開放採訪，僅開放「第二階段議程（黨慶活動）」，引發質疑。

國民黨主席朱立倫日前受訪時表示，媒體願意採訪都歡迎，但因這次在桃園舉行的全代會，是從24日上午10時開始，重點是歡度黨慶130週年，也會有很多精彩的活動與節目，「如果大家願意多辛苦一點，我們都歡迎、希望媒體大家一起來採訪」。

國民黨今下午臨時更新採訪通知，24日當天議程自上午8時至下午1時全程開放，同時也有直播。