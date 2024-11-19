「打造建康台灣」！賴總統：2030年癌症死亡降低3分之1

賴清德總統今天訪視台大醫院癌醫中心分院，他期盼與醫界共同努力打造「健康台灣」，從對抗癌症做起，改善醫療環境，並達成2030年癌症標準化死亡率降低3分之1的目標。

賴總統上午在行政院政務委員陳時中、衛福部長邱泰源、台大醫院院長吳明賢陪同下，訪視台大醫院癌醫中心分院。賴總統先聽取台大醫院癌醫中心分院院長楊志新簡報「癌症預防及治療之旅程」及健保署署長石崇良簡報「國家癌症現況與策進作為」。

賴總統致詞時表示，感謝楊志新率領癌醫中心分院團隊多年來的努力，讓他得到許多啟發。除了專業的治療過程，另將癌症療程稱作癌症診治旅程，為病人提供多專科、多領域的全方位照顧，用心可見一斑，非常不簡單。楊志新的肺癌研究在國際上獲獎，是台灣的榮耀、進步，也是人文及對病人照顧關懷的進步。

賴總統說，他常常在思考醫界出身的總統，可以為台灣社會再做什麼事情。他要結合醫界、民間、社團等各界，打造「健康台灣」，讓國人更健康、國家更強，也讓世界擁抱台灣。要達到「健康台灣」的目標，要做的事情很多，包括從健康促進、早期篩檢、早期治療或復健等，今天希望能與台大請益未來國家的癌症治療政策有什麼可以再精進、調整的地方。

賴總統指出，40多年來，癌症是台灣十大死因之首，也是國人健康的最大殺手。他在擔任立法委員時，曾提出「癌症防治法」，此法案通過也深深影響衛福部與醫界在癌症治療上的方向與做法。「現在我們進一步提升癌症篩檢預算，增加篩檢項目，從5類新增試辦第6類，以提高癌症存活率」。

賴總統提到，明年將挹注「百億癌症新藥基金」50億元，加上健保總額成長率高推估5.5%，以及「健康台灣深耕計畫」的推動，期盼與醫界共同努力，從對抗癌症做起，改善醫療環境，並達到2030年癌症標準化死亡率降低三分之一的目標。

總統府表示，賴總統今天也參訪復健中心、複合式支氣管鏡室、加護病房、癌症資源中心及藥劑部化療調製設備，瞭解癌醫中心多專科診療照護。