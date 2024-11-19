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菲眾議員感謝台商捐輪椅 挺台參與呂宋經濟走廊計畫

中央社／ 19日專電
菲律賓台商總會19日捐贈50部輪椅予菲律賓眾議員羅德里格斯（左6），關懷行動不便其選區的弱勢民眾，駐菲律賓代表周民淦（右6）見證。中央社
菲律賓台商總會19日捐贈50部輪椅予菲律賓眾議員羅德里格斯（左6），關懷行動不便其選區的弱勢民眾，駐菲律賓代表周民淦（右6）見證。中央社

菲律賓台商總會今天捐贈50部輪椅予菲律賓眾議員羅德里格斯，關懷行動不便的弱勢民眾，展現旅菲台灣人的愛心；羅德里格斯在接受中央社訪問時，表示支持台灣參與呂宋經濟走廊計畫。

捐贈儀式在菲律賓眾議院舉行，中華民國駐菲律賓代表周民淦與政務組人員、菲律賓台商總會總會長林登峰、名譽總會長黃世模、林在良、江福龍、黃雅惠、李欣芬等人出席。

林登峰表示，輪椅捐贈是菲律賓台商總會的一個傳統慈善活動，把輪椅捐給菲律賓有需要的人，做好國民外交，也希望收到輪椅的菲律賓民眾，能感受到來自台灣的愛心，更加支持台灣。

羅德里格斯（Rufus Rodriguez）是菲律賓南部卡加延德奧羅市（Cagayan de Oro）第2選區的眾議員，他感謝菲律賓台商總會的善心，並稱這批輪椅將被轉交給行動不便、卻又買不起輪椅的貧困家庭。

他也感謝台灣在2011年颱風瓦西（Washi）重創卡加延德奧羅市之際提供的人道援助，包括白米、牛乳、床墊及其他民生用品，「卡加延德奧羅市的民眾不會忘記台商的協助」。

羅德里格斯也引導周民淦等人參觀眾議院，並在議事時唱名介紹周民淦與台商一行。

另一方面，台灣有意參與菲、美、日啟動的「呂宋經濟走廊」計畫，羅德里格斯對此表示支持。

羅德里格斯說，台灣應成為呂宋經濟走廊的一部分，菲律賓政府應該支持台灣參加。他說，菲律賓與台灣同樣遭中國霸凌，應該共同抵抗，「我們也需要理念相近國家支持，如美國、日本、加拿大等相信民主的國家」。

羅德里格斯在許多議題上長期支持台灣，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，支持台灣參與世界衛生組織；2020年2月10日菲律賓民航委員會（CAB）宣布對台旅行禁令，他也發布新聞稿，要求當局取消禁令。

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