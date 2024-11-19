【重磅快評】陳菊愛將的愛將拔官 許銘春歉意夾藏推諉

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署職員遭職場霸凌並在辦公室輕生，勞動部調查結果出爐，分署長謝宜容被降調並送考績委員會議處；但本案另一主角則是前勞動部長許銘春，她曾指謝在她任內行為正常，也未曾接獲陳情，對調查懲處結果表達歉意與遺憾。但她又扯到次長王安邦曾約談謝宜容，令人懷疑她的歉意究竟有幾分真實？

勞動部北分署一名員工傳遭分署長謝宜容職場霸凌，選擇在辦公室輕生，震驚社會，有職員指控謝在分署內「當皇帝」；藍委今天更揭露，謝上任一年半，已經有81人離職，這次員工輕生，謝還要求救護人員不得蓋白布。另外，謝宜容還在分署內安裝軌道燈，導致電費暴漲，一年還要百萬送禮，並且客製化，相當離譜。如果勞動部繼續包庇謝宜容，下一個問責的對象就是勞動部長何佩珊。

調查結果今天出爐後，勞動部長何佩珊和次長許傳盛鞠躬致歉。監院人士表示，多位監委已登記要調查此案。但最受關注的還是監察院長陳菊愛將許銘春的回應，因為北分署分署長謝宜容是獲許銘春拔擢而升任分署長。

許銘春對調查懲處結果表達歉意與遺憾，本屬意料之中；因為在調查報告出爐之前，她曾發聲明呼籲大眾應避免任意渲染揣測，並指謝宜容在她任內曾在部長室服務，行為正常，也未曾接獲陳情。聲明中難掩維護謝宜容之意，

不過，在調查報告出爐之後，雖然報告充斥諸多謝宜容的說詞，但結論就是「認定關係人乙（謝宜容）涉及職場霸凌，且情節重大， 建議依公務人員考績法相關規定予以議處」，使得許銘春不得不調整說法，表示她也是透過媒體報導才知道時任次長的王安邦曾約談謝，對於當時未能即時得知該謝的情況，表達歉意與遺憾；盼記取教訓，勞動部員額不足問題能受行政院重視，地方政府也要檢視業務量與人力要符合比例。

許銘春再提不明原因離職的王安邦，使得她的歉意沖淡不小；她說是看到媒體報導才知道王安邦曾約談謝宜容，言下之意，她未能即時得知謝的情況，就應該要怪王沒把約談的情形告訴她；換句話說，如果王安邦有告訴她，故事結局也許就有可能改寫。

王安邦有沒有把約談謝宜容的事情告訴許銘春，要由當事人來還原經過。但是謝宜容是許銘春一手拔擢出任分署長，之前更長期在部長室工作，許對謝的情況非得要王安邦來報告才能掌握嗎？而且謝當分署長一年半時間有81人離職，有一年時間是在許銘春的任內，何佩珊固然要負責，許銘春難道沒責任？

許銘春打著陳菊愛將名號爭取民進黨高雄市長初選提名，謝宜容則是因得許銘春重用而仕途順遂，勞動部或許人少事繁，但許銘春任內沒有解決基層困難，還因用人不當扯出嚴重職場凌事件，顯已在爭取市長提名之役先吃敗仗；許銘春事後的歉意夾藏推諉，未見扛責的格局與擔當，日後的選戰之路恐怕也是遍地荊蕀。

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