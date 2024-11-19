海地新總理上台 我外交部：持續深化兩國合作

友邦海地新任總理費艾梅16日宣誓就職。外交部今天表示，費艾梅曾兩度訪台，將持續強化與海地新執政團隊的合作；至於海地治安對駐館的影響，外交部說，駐海地大使館運作正常，密切關注當地情勢。

外交部今天舉行例行記者會，拉丁美洲及加勒比海司司長鄭力城表示，海地過渡總統委員會11日任命新任總理費艾梅（Alix Didier Fils-Aime），新內閣於16日舉行就職典禮，駐海地大使胡正浩應邀出席觀禮，並代表政府向新總理及內閣成員重申，台灣願與海地政府深化兩國合作關係的立場。

鄭力城透露，費艾梅曾兩度訪台，駐海地大使館與海地新任外長屬舊識；將持續強化與海地新執政團隊的合作，以協助推動海地民主進程，並維護邦誼。

媒體詢問，海地駐台大使潘恩（Roudy StanleyPenn）的社群媒體已標注為「前大使」。鄭力城說，潘恩因正常輪調離任。

海地黑幫持續肆虐，綜合法新社與路透社報導，美國3家航空公司客機先後在首都太子港國際機場遭槍擊，美國聯邦航空總署（FAA）12日發布禁航海地命令，為期30天。

針對海地當地治安對駐館影響，鄭力城表示，目前駐海地大使館正常運作，並持續與海地軍警單位及各國駐海地使館保持密切聯繫，以利第一時間掌握情勢；駐館團員眷及僑民均安好。

鄭力城說，針對海地當前情勢，外交部與駐館保持密切通聯，以及時採取因應作為及保僑、護僑措施，確保駐館團員眷及僑民安全。

此外，媒體關切，外交部長林佳龍10月23日至11月2日出訪友邦聖文森及格瑞那丁、瓜地馬拉、聖露西亞、貝里斯與聖克里斯多福及尼維斯，卻未前往巴拉圭。

鄭力城說明，考量林佳龍公務行程緊湊，出訪時間非常有限，訪問巴拉圭的行程將另做安排。