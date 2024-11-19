公務員輕生扯出職場霸凌！黃國昌轟勞動部「明施小懲、暗助縱放」

勞發署北分署有公務員在辦公室中死亡，牽扯出生前長期遭職場霸凌；勞動部今天公布調查報告，並且將北分署長謝宜容調離現職。民眾黨立法院黨團總召黃國昌直言「非常失望」，針對其他不法行為的檢舉，勞動部沒有任何說明，可謂「明著施以小懲、暗地協助縱放」。

勞動部長何佩珊上午表示，謝宜容須負行政責任，勞動部將其調離原機關，降調為非主管職，同時也為這起事件鞠躬致歉。

黃國昌稍早在臉書發文，看完勞動部記者會，自己感到非常失望，因為這段時間以來，無論是社會輿論還是網路社群，對於謝宜容的檢舉，各界都已經提出相關事證，絕非只有職場霸凌耍官威，還包括為私人用途濫用公帑，嚴重程度甚至涉及刑事犯罪行為。

不過，黃國昌說，無論是行政調查報告或記者會，其他不法行為的檢舉，勞動部沒有任何說明，僅將其調離主管職、並送考績會議處，可謂是「明著施以小懲、暗地協助縱放」。

黃國昌質疑，事涉刑事犯罪的部分，為什麼沒有移送檢調，勞動部如此的「懲處」，到底是沒有認真查，還是如外界所指其背景雄厚、裙帶關係甚深，所以不能認真查、也不能認真辦？此外，到底是誰透過什麼路徑，一路破格提拔這位欺壓部屬的「長官」，政府難道不必給社會一個交代，還是在民進黨主政下，只要抱對大腿就可為所欲為。

黃國昌表示，發生這樣的不幸，大家都感到哀痛，何佩珊上周才說不會雲淡風輕放下，卻在今天的記者會向社會揭示「不過是另一種官腔」，根本就不敢徹底究責，令人不僅失望，更是憤怒。

民眾黨立委陳昭姿也批評，勞動部護航職場霸凌、把責任推給受害者，儘管報告直指謝宜容分署長有咆哮、辱罵貶低員工等行為，導致多位同仁身心壓力大求助身心科，然而對於員工發生憾事，調查結果卻說「無法證明關係人甲有遭受長官職場霸凌情事」。

陳昭姿質疑，謝宜容的背景到底有多硬，勞動部為了幫她脫罪，不惜產出這份自相矛盾、前後自打臉的調查報告，而面對全國人民都在關注的霸凌案件，霸凌者竟然只是調離原單位、不擔任主管職，「後續考績會懲處是否等風頭過了一樣輕輕放下？」

陳昭姿呼籲，何佩珊應該回想當年帶領關廠女工，親自到台北市重慶南路勞委會抗議、捍衛勞工權益的初衷，「問問自己，今天這個『官官相護』的調查報告，當年的妳能接受嗎？」

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線