死囚評議簿消失…藍憂非常上訴可出獄 卓揆：從嚴看待

憲法法庭在今年9月宣判死刑部分合憲，不過現有的37名死刑犯當中，30人評議簿已不見，依照憲判字的判決，勢必要提非常上訴，藍營擔憂死刑犯因此可以離開監獄並「回家」。行政院長卓榮泰指出，如果無法驗證過去履行憲判所要求的程序，應審慎評估是否讓受刑人處在「一定保護」之中，此事應嚴格看待。

卓榮泰今天率內閣團隊赴立院報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。

洪孟楷質詢，評議簿不見，代表死刑犯可以提出非常上訴，有可能就能夠回家？他要求卓榮泰是否可以承諾，即便進行非常上訴，但也絕對不允許在這個過程中讓37名死刑犯離開監獄。

卓榮泰表示，經過司法三審定讞應該執行死刑的受刑犯，應都有相當的反社會性，或許是個人有自己身體、精神上的問題，但反社會性的行為已被法律認定，憲判當中提到必須一致決；洪孟楷追問，相關受刑人一定會提非常上訴。卓榮泰說，這個問題可能牽扯到最後到底有沒有經過憲法法庭要求的程序。

卓榮泰說，此事決定權在法院，不過他認為依照現在社會氣氛，如果因為這個事情沒辦法認證過去履行憲判所要求的程序，從法律來看，應該要審慎評估，未來受刑人是否該處在一定的保護中，勿讓社會造成討論，他認為此事應該從嚴看待。

洪孟楷接著表示，他未來會提出相關修法，包括已經判決死刑定讞的嫌犯，即便未來有可能翻牌，但沒有一致決的話，也終身不得假釋，並詢問卓榮泰是否同意與態度。

卓榮泰對此表示，如果經過法律的連結，立法院的法律也定下來，行政機關當然依法行政，他也認為應該考慮社會觀感，他們會注意80%民意，但是個人問題還是要尊重個人。