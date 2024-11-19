卓榮泰：綠能發展已過成本最高峰時代 未來必下降

國民黨立委黃健豪今在立院針對台電追加預算、電價等議題質詢，行政院長卓榮泰表示，台灣為吸引更多國際大廠，發展綠電是必備條件；電價成本計算部分，台電應該從內控做好更多成本計算管理。卓強調，綠能發展已經過了成本最高峰時代，未來成本一定是往下降。

卓榮泰及相關部會首長今列席立法院會，報告113年度中央政府總預算案追加預算案編製經過並備詢。黃健豪說，台電每年跟政府要求經費補貼，今年先給1千億，現在又要求追加預算1千億，開源節流很重要，電費調漲部分今年已有630億，能源價格下跌，預估可省下400億。

經濟部長郭智輝回應，追加1千億是彌補過去照顧民生、電價沒有漲價的部分，希望改善台電財務狀況，當時必須要跟銀行借錢，利息負擔很重，如果不改善利息籌碼就沒有了。至於經營方面台電會努力，造成虧損就是材料成本太高。

黃健豪追問，發電成本改變從2021年開始大幅上升，現在虧損4千多億，核心問題就是發電成本問題，「如果同意這1千億預算，但發電成本沒有改善，是不是會繼續虧損？」

卓榮泰指出，發展綠能是世界的趨勢，台灣為了吸引更多國際大廠，發展綠電也是必備條件；台電應從內控做好更多成本計算管理，才能真正反映出發電成本，並朝向更合理的電價努力。

卓榮泰補充，核電表面上看起來很低廉，但隱性成本處理核廢料的費用卻相當大，綠能發展已經過了成本最高峰時代，未來成本一定是往下降。