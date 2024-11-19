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財產申報遭藍質疑 郭智輝辦公室：亂潑髒水 人才不敢任公職

中央社／ 台北19日電
國民黨立委傅崐萁質疑經濟部長郭智輝（圖）利用兒子當人頭轉讓名下股權，郭智輝辦公室發布聲明澄清「郭個人不缺錢」。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委傅崐萁質疑經濟部長郭智輝（圖）利用兒子當人頭轉讓名下股權，郭智輝辦公室發布聲明澄清「郭個人不缺錢」。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委傅崐萁質疑經濟部長郭智輝利用兒子當人頭轉讓名下股權，規避財產申報。郭智輝辦公室發布聲明澄清，郭智輝擔任投資公司股東是個人財產規劃，也如實向監察院申報；郭智輝個人並不缺錢，若只要追求個人生活品質，不必擔任公職，對於委員「以公謀私」的指控深感不解。

郭智輝辦公室聲明指出，台灣在各個領域都有很多好人才，但總是視公共服務如畏途，正是因為這樣顛倒是非的潑髒水指控過於氾濫，相信這不是社會的主流看法。

國民黨立委傅崐萁今天在立法院會質疑，經濟部長郭智輝利用兒子當人頭，規避財產申報。郭智輝今天表示，他都照實申報，完全按照法律規定申報，傅崐萁是不實指控，他表示抗議。

郭智輝辦公室下午透過聲明表示，郭智輝過去是上市公司經營者，工作近50年後已準備退休，因此提早展開傳承規劃，沒有擔任原公司的董事，過程完全符合法規、可受檢視，擔任投資公司股東是個人財產規劃，也如實向監察院申報。

聲明說明，郭智輝無論是上市公司經營者，或是擔任經濟部長，態度都是依法合規、確實申報，對不實指控深感遺憾。

郭智輝辦公室表示，總統賴清德、行政院長卓榮泰邀請擔任公職，是郭智輝人生的意外之旅，而公司接棒傳承的規劃早在擔任公職之前就已展開，兩者並不相關。

郭智輝辦公室指出，郭智輝個人並不缺錢、也早已無所求，若只要追求個人生活品質，不必來擔任公職，對於委員「以公謀私」的指控深感不解，只能以蘇東坡與佛印的故事回應。

根據崇越科技公開資訊，郭智輝112年5月30日解任董事一職，113年4月16日則辭任崇越集團所有職務，包括集團策略長等職務。

傅崐萁 國民黨 經濟部

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