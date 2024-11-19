快訊

提供泡麵美意遭曲解！2女闖高雄「泡麵土地公」搜刮10多碗 廟方怒了

心臟動刀休養一個多月…趙少康「摔一跤」送加護病房 肝臟邊角破裂

諷金與正「女孩子懂什麼」 北韓2居民公然批評當局…全家人隔天被消失

聽新聞
0:00 / 0:00

藍促下月重提NCC名單 卓揆說自己更急…但卡在一件事

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
行政院長卓榮泰19日表示，將盡快重提NCC人事名單。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰19日表示，將盡快重提NCC人事名單。圖／聯合報系資料照片

NCC人事案遲遲未審，行政院長卓榮泰今早表示將重提新名單。國民黨立委洪孟楷今天下午在立法院質詢時詢問卓榮泰能否於12月提出？卓榮泰回應，他甚至希望更快，「我認為這件事情宜快不宜慢」，只是依現在氛圍，要去徵詢適當的人，仍需要時間。

「NCC組織法部分條文修正案」上周五三讀通過，落實刪除萬年延任條款，造成NCC代理主委翁柏宗無法延任和代理主委職務，NCC也因委員人數不足面臨運作停擺。行政院長卓榮泰指出，近期正緊鑼密鼓籌措一份新的人選，讓國會盡速通過，使通傳會正常合法運作。

卓榮泰今天率內閣團隊赴立院報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。

洪孟楷問，代理主委翁柏宗資格不符合，現在是只針對個人重新提出新名單？抑或是整分名單都會重提？人事部分應該專業審查，嚴格把關，最快是否有可能於12月提出？

卓榮泰回應，他們希望NCC可以合法運作，經過一段時間，發生許多波折，他們得看看被提名人當中是否還有人願意留下。他當然希望被提名人留下，但是如果不足的話，就會盡快提出新名單，他認為這件事情宜快不宜慢。

針對是否於12月提出新名單？卓榮泰表示，他甚至希望快一點，因為12月以後的NCC功能將受到影響，但如果在這個時氛圍下要增加人選，需要邀請適當的人，需要時間徵詢討論。

NCC 卓榮泰 翁柏宗

延伸閱讀

稱朱立倫是精算師 卓榮泰：精算要算財政不要算政治

卓榮泰：川普值得寄予厚望 疑美論不存在也不該被討論

卓榮泰將重提NCC名單 李彥秀：認為蔡英文任內提名不適合

國營中鋼運通聘陸船員引國安疑慮 卓榮泰允檢討

相關新聞

【重磅快評】勞動部地獄哏 見證封殺國會改革的成果展示

近日台灣最駭人聽聞的「地獄哏」，莫過於本來應該保護勞工的勞動部，竟然發生長官霸凌下屬、導致基層公務員輕生的事件。而且從已...

台電連兩年撥補千億 郭智輝：明年還會虧、不補虧更多

113年度中央政府總預算追加預算案，預計補助台電公司1000億元，國民黨立委林思銘詢問，補助後能否保證明年不虧損嗎？經濟...

稱朱立倫是精算師 卓榮泰：精算要算財政不要算政治

國民黨主席朱立倫16日說，中央不能集權又集錢，應適度下放財源給地方做分配。行政院長卓榮泰今備詢時說，朱立倫是會計專長，通...

傳開放美牛絞肉、放寬豬腎萊劑 卓揆：目前沒有討論

國民黨立委王鴻薇今天指稱，傳出台灣有意開放進口美國牛絞肉、放寬豬腎萊劑容許值，行政院長卓榮泰表示，身為國際社會的一員，當...

遭傅崐萁指用兒當人頭避財產申報 郭智輝嗆：不實指控

行政院長卓榮泰今赴立法院，報告「113年度中央政府總預算追加預算案」。國民黨立委傅崐萁質詢時，指經濟部長郭智輝用兒子當人...

百里侯熱身／藍布局2026 挑吳宗憲戰宜蘭、禮讓黃國昌？

國民黨主席朱立倫積極拚連任，陸續布局2026地方大選參戰人選。傳黨內擬拱不分區立委吳宗憲接班宜蘭縣長林姿妙，以吳的檢察官背景，力抗綠營有意操作的司法戰。此外，作為民眾黨唯一執政的新竹市，國民黨是否有望再循藍白合模式禮讓，引發關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。