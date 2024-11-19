藍促下月重提NCC名單 卓揆說自己更急…但卡在一件事

NCC人事案遲遲未審，行政院長卓榮泰今早表示將重提新名單。國民黨立委洪孟楷今天下午在立法院質詢時詢問卓榮泰能否於12月提出？卓榮泰回應，他甚至希望更快，「我認為這件事情宜快不宜慢」，只是依現在氛圍，要去徵詢適當的人，仍需要時間。

「NCC組織法部分條文修正案」上周五三讀通過，落實刪除萬年延任條款，造成NCC代理主委翁柏宗無法延任和代理主委職務，NCC也因委員人數不足面臨運作停擺。行政院長卓榮泰指出，近期正緊鑼密鼓籌措一份新的人選，讓國會盡速通過，使通傳會正常合法運作。

卓榮泰今天率內閣團隊赴立院報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。

洪孟楷問，代理主委翁柏宗資格不符合，現在是只針對個人重新提出新名單？抑或是整分名單都會重提？人事部分應該專業審查，嚴格把關，最快是否有可能於12月提出？

卓榮泰回應，他們希望NCC可以合法運作，經過一段時間，發生許多波折，他們得看看被提名人當中是否還有人願意留下。他當然希望被提名人留下，但是如果不足的話，就會盡快提出新名單，他認為這件事情宜快不宜慢。

針對是否於12月提出新名單？卓榮泰表示，他甚至希望快一點，因為12月以後的NCC功能將受到影響，但如果在這個時氛圍下要增加人選，需要邀請適當的人，需要時間徵詢討論。