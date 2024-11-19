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香港重判泛民主派 民進黨：港已成埋葬民主修羅場 台灣人要看清

中央社／ 台北19日電
香港泛民主派人士戴耀廷（前中）因「涉嫌串謀顛覆國家政權」被捕，並於19日遭重判監禁10年。（美聯社）
香港泛民主派人士戴耀廷（前中）因「涉嫌串謀顛覆國家政權」被捕，並於19日遭重判監禁10年。（美聯社）

香港今天宣判泛民涉顛覆政權案，其中被視為主謀的香港大學法律學院前副教授戴耀廷遭重判10年。民進黨今天說，強烈譴責中國以司法清算香港民主人士，中共與港府對香港民主派人士的全面追殺，讓台灣人民更加清楚中共集權專制的本質。

香港45名泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，香港法院今天宣判刑期，被視為主謀的香港大學法律學院前副教授戴耀廷獲刑10年最重，香港眾志前秘書長黃之鋒被判4年8個月。

民進黨中國事務部指出，中國強行通過港版國安法與基本法23條以來，香港的民主人權與「一國兩制」已被徹底摧毀；而中共與港府對香港民主派人士的全面追殺，讓台灣人民更加清楚中共集權專制的本質，威權的紅色恐怖不會停止，只會更變本加厲。

民進黨說，自港版國安法與基本法23條通過至今，一如預期整個香港社會形成風聲鶴唳的寒蟬效應；如今港府再對前立法會議員、泛民派人士、獨立媒體與記者，以及曾參與香港公民運動的港人繼續全面清算，已讓香港從過去的「中國民主試驗場」淪為「埋葬民主的修羅場」。

民進黨認為，中國與香港人民對民主人權的追求是完全正當的。中國政府與港府應正視國際社會的強烈關切，儘早釋放所有遭政治迫害的民主人士，並放棄繼續用高壓極權的手段箝制限縮人民權利。民進黨會繼續和國際民主陣線與港人站在一起，持續為香港人民的民主與人權發聲。

此外，民進黨中國部也指出，中共不斷對台文攻武嚇，更藉由釋放不實訊息對台灣認知作戰，企圖分化台灣社會，以達其政治目的。但無論是中共或前總統馬英九等人都應清楚認知，台灣民眾對民主自由的堅持不容破壞，台灣的前途也只有2300萬的台灣人民可以決定。

中共 民進黨 香港

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