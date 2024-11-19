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駐印尼代表投書媒體 籲挺台參與聯合國氣候公約

中央社／ 19日專電
駐印尼代表陳忠（左）投書印尼媒體，呼籲挺台灣參與「聯合國氣候變化綱要公約」。圖為陳忠將僑委會賀狀授予世界華人工商婦女企管協會分會長張裕青。圖／世界華人工商婦女企管協會提供
駐印尼代表陳忠（左）投書印尼媒體，呼籲挺台灣參與「聯合國氣候變化綱要公約」。圖為陳忠將僑委會賀狀授予世界華人工商婦女企管協會分會長張裕青。圖／世界華人工商婦女企管協會提供

聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會（COP29）在亞塞拜然舉行之際，駐印尼代表陳忠投書印尼媒體，呼籲印尼各界及國際社會支持台灣有意義參與「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）。

多家印尼媒體19日和20日刊登陳忠投書。印尼媒體報（Media Indonesia）以「台灣團結一致採取行動，實現淨零世界」為題報導，台灣邀請印尼各界及國際社會支持台灣以「專業、務實、有貢獻」原則，有意義參與UNFCCC。

內文指出，全球氣候變遷與極端氣候帶來的衝擊，已是當今全球人類社會面臨的最大挑戰。尤其近年世界各地見證百年來最嚴重的大旱、強降雨及颱風威脅，全球應對氣候變遷的行動已刻不容緩。

美都新聞網（Medcom）報導，陳忠表示，台灣身為全球的一分子，陸續透過修訂相關法規、制定碳定價機制等具體行動，積極呼應全球淨零趨勢，共同面對此一嚴峻挑戰。

陳忠指出：「然而，台灣卻因為國際政治因素，主要是因中國蠻橫打壓，仍無法參與UNFCCC及巴黎協定等國際平台，為國際社會貢獻一己之力。」

他寫道：「氣候變遷不會歧視任何人。台灣積極主動採取各項氣候行動及制定相關符合國際標準的政策，即是為展現我國參與全球氣候變遷治理的決心。」

陳忠表示，印尼與台灣人民交流密切，且面對氣候變遷造成的挑戰，更仰賴各國政府攜手合作。他指出，台灣「樂願與印尼政府合作，因應氣候危機擬定具體策略，以應對極端氣候對兩國人民生命財產可能的威脅」。

印尼 氣候變遷 淨零 聯合國

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