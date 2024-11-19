駐印尼代表投書媒體 籲挺台參與聯合國氣候公約

聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會（COP29）在亞塞拜然舉行之際，駐印尼代表陳忠投書印尼媒體，呼籲印尼各界及國際社會支持台灣有意義參與「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）。

多家印尼媒體19日和20日刊登陳忠投書。印尼媒體報（Media Indonesia）以「台灣團結一致採取行動，實現淨零世界」為題報導，台灣邀請印尼各界及國際社會支持台灣以「專業、務實、有貢獻」原則，有意義參與UNFCCC。

內文指出，全球氣候變遷與極端氣候帶來的衝擊，已是當今全球人類社會面臨的最大挑戰。尤其近年世界各地見證百年來最嚴重的大旱、強降雨及颱風威脅，全球應對氣候變遷的行動已刻不容緩。

美都新聞網（Medcom）報導，陳忠表示，台灣身為全球的一分子，陸續透過修訂相關法規、制定碳定價機制等具體行動，積極呼應全球淨零趨勢，共同面對此一嚴峻挑戰。

陳忠指出：「然而，台灣卻因為國際政治因素，主要是因中國蠻橫打壓，仍無法參與UNFCCC及巴黎協定等國際平台，為國際社會貢獻一己之力。」

他寫道：「氣候變遷不會歧視任何人。台灣積極主動採取各項氣候行動及制定相關符合國際標準的政策，即是為展現我國參與全球氣候變遷治理的決心。」

陳忠表示，印尼與台灣人民交流密切，且面對氣候變遷造成的挑戰，更仰賴各國政府攜手合作。他指出，台灣「樂願與印尼政府合作，因應氣候危機擬定具體策略，以應對極端氣候對兩國人民生命財產可能的威脅」。