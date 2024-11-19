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張啓楷怕中華隊投手驕傲評99分 網友嗆：你當立委我給0分
世界12強棒球賽中華隊以2比0擊敗古巴，民眾黨立委張啓楷表示，他給中華隊的投手打99分，「沒有滿分是怕他們驕傲」，此言引來眾多球不滿，紛紛到留言區開轟「你以為你是誰啊」、「蹭就算了還硬要評分，你當立委我給0分」、「請問委員你自己打幾分」。
中華隊昨天以2比0擊敗古巴，台灣順利晉級4強賽，張啓楷也在臉書發文祝賀，恭喜中華隊以2比0完封「紅色閃電」古巴隊，世界12強棒球賽的5場預賽，中華隊單場的最高失分僅3分，因此要給投手們熱烈的鼓掌，同時也稱要給中華隊的投手打99分，「沒有滿分是怕他們驕傲」。
不過，此言引來眾多球迷不滿，透過留言怒轟張啓楷「你以為你是誰啊」、「他們才不會在意你幫他們打幾分」、「給民眾黨0分，因為給1分你們都會驕傲」、「蹭就算了還硬要評分，你當立委我給0分」、「幾乎都是負面留言，立委要當成這樣還真不簡單」、「給你0分都太多」、「給你負1分因為你沒有了初心」等。
針對網友的批評，張啓楷稍早回應，感謝中華棒球代表隊的英雄們，自己誠心邀請國民，全力支持中華隊，力挺他們通向最高榮耀，至於所謂「給中華隊的投手打99分，沒有滿分是怕他們驕傲」，主要是用輕鬆的態度讚許國手，保持旺盛的戰鬥力和野心，朝向冠軍邁進。
張啓楷表示，有關棒球比賽的臉書貼文，最早是在10月底談論美國世界大賽，當時有人質疑他是「一日球迷」，因此也特地在11月4日的臉書貼文解釋，「小時候在嘉義鄉下，阿楷便一起跟大人們熬夜看世界少棒大賽的直播，已經是50年的老球迷。」
張啓楷強調，這次台灣代表隊的所有選手，都是無可替代的台灣之光，自己真心認為選手們的表現，值得所有人的掌聲，「網友的指教，阿楷虛心接受之外，最重要的是大家繼續一起為中華隊加油！」
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