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兒子被傅崐萁質疑當人頭 郭智輝怒了！聲明罕見發重話

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝（圖）上午前往立法院列席報告113年度中央政府總預算案追加預算案編製經過，立法委員傅崐萁質疑郭智輝名下股票利用兒子當人頭公司進行移轉，郭智輝動怒回應。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝（圖）上午前往立法院列席報告113年度中央政府總預算案追加預算案編製經過，立法委員傅崐萁質疑郭智輝名下股票利用兒子當人頭公司進行移轉，郭智輝動怒回應。記者葉信菉／攝影

行政院長卓榮泰今至立法院報告「113年度中央政府總預算追加預算案」，請立院支持通過補貼台電1000億元的追加預算。國民黨立委傅崐萁質詢時指出，經濟部長郭智輝用兒子當人頭轉讓名下股權，規避財產申報。郭智輝當場抗議，表示都有依法申報，控訴是不實指控。

郭智輝透過部長辦公室發表聲明指出，他以前是上市公司經營者，工作近50年後已準備退休，因此提早展開傳承規劃，沒有擔任原公司的董事，過程完全符合法規、可受檢視，擔任投資公司股東是個人財產規劃，也如實向監察院申報。

經長辦公室說明，郭無論是上市公司經營者，或是擔任經濟部長，態度都是依法合規、確實申報，對不實指控深感遺憾。賴總統、卓院長邀請擔任公職是人生的意外之旅，而公司接棒傳承的規劃早在此事前就已展開，兩者並不相關。

經長辦公室強調，郭智輝個人並不缺錢，也早已無所求，若只要追求個人生活品質，不必來擔任公職，對於立委「以公謀私」的指控深感不解，只能以蘇東坡與佛印的故事回應；台灣在各個領域都有很多好人才，但總是視公共服務如畏途，正是因為這樣顛倒是非的潑髒水指控過於氾濫，相信這不是社會的主流看法。

傅崐萁 財產申報 郭智輝

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