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財劃法與藍委共識 蔣萬安堅持2項指標 同意沒首都條款

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨立委今到市府拜會市長蔣萬安，討論財劃法修法方向。圖／北市府提供
國民黨立委今到市府拜會市長蔣萬安，討論財劃法修法方向。圖／北市府提供

立法院財劃法修法國民黨版第二版五大指標並無首都條款。國民黨五位立委今天也到台北市政府拜會，與市長蔣萬安討論接下來修法方向，蔣萬安會後表示，只要公平合理的分配，及一定要考慮地方政府財政貢獻度、及財政努力度，「我們認為3%不需要首都加給(首都條款)」。

日前傳出財劃法修法國民黨版本鬧雙胞，智庫也擬版本，遭藍委質疑完全沒找執政縣市溝通，恐掀黨內茶壺風暴。北市長蔣萬安昨天也稱，沒有很清楚黨版細部內容。

台北市五位立委今天中午則到北市府與蔣萬安討論修法方向，蔣萬安說，財劃法已經25年都沒有修正，這個時候是應該要來檢討修正財劃法「把餅做大」，擴大中央釋出給地方政府的財源、規模，來減輕地方政府負擔，剛剛開會充分討論，認為在公平合裡的分配，及一定要考慮地方政府財政貢獻度、及財政努力度下，我們認為不需要首都加給。

國民黨立委賴士葆表示，希望修法「先求有再求好」、「先打破中央集權又集錢」，不要地方政府跟中央要錢像乞丐一樣，要打破目前的窘境。對於是否拿掉首都加給？賴士葆說，首都加給最早是智庫提出來的，不是台北市政府提出來了，剛剛市長蔣萬安也已經明確講，在公平合理正義下，考慮各縣市財政貢獻度及財政努力，要刪掉3％的首都加給。

賴說，今天與蔣萬安討論後已取得共識，市府不需要首都加給，黨團也會全力支持北市府提出來的意見，未來黨團會提修正動議，包括中央要撥多少？怎麼算？黨團願意跟台北市政府相關長官一起努力，只要台北市政府拿出來的版本，經過立委仔細看過，會當作力推修正動議的版本。

賴士葆說，這一部財劃法，25年前中央與地方訂定的分配比例為6比4，不過到現在一路偏向中央「讓中央集權又集錢」，中央地方比例變成75％、對25％，這次修法是要中央適度放出來，回到25年前的6比4，這是依照國民黨版本，中央要釋出5700多億元，這個版本會在朝野協商認真討論。

由於財劃法25年來沒有修，賴說，不可能現在修法，每個縣市都滿意都喜歡，有些人會高興一些因為拿那麼多，有些縣市會增加比較少，不過修法希望「先求有再求好」。

修法 國民黨 蔣萬安 財劃法

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