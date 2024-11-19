遭傅崐萁指用兒當人頭避財產申報 經長郭智輝：可受檢視

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照

行政院長卓榮泰19日赴立法院，報告「113年度中央政府總預算追加預算案」。國民黨立委傅崐萁質詢時，指經濟部長郭智輝用兒子當人頭轉讓名下股份，規避財產申報。對此，郭智輝辦公室發出聲明指出，郭智輝可受檢視。

郭智輝辦公室表示，郭智輝過去是上市公司經營者，工作近50年後已準備退休，因此提早展開傳承規劃，沒有擔任原公司的董事，過程完全符合法規、可受檢視，擔任投資公司股東是個人財產規劃，也如實向監察院申報。

郭智輝辦公室表示，郭智輝無論是上市公司經營者，或是擔任經濟部長，態度都是依法合規、確實申報，對不實指控深感遺憾。賴總統、卓揆邀請擔任公職是人生的意外之旅，而公司接棒傳承的規劃早在此事前就已展開，兩者並不相關。

郭智輝辦公室指出，郭智輝個人並不缺錢、也早已無所求，若只要追求個人生活品質，不必來擔任公職，對於委員「以公謀私」的指控深感不解，只能以蘇東坡與佛印的故事回應。台灣在各個領域都有很多好人才，但總是視公共服務如畏途，正是因為這樣顛倒是非的潑髒水指控過於氾濫，相信這不是社會的主流看法。

上市公司 國民黨 經濟部

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