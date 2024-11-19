【重磅快評】勞動部地獄哏 見證封殺國會改革的成果展示

近日台灣最駭人聽聞的「地獄哏」，莫過於本來應該保護勞工的勞動部，竟然發生長官霸凌下屬、導致基層公務員輕生的事件。而且從已知的資訊來看，被指控霸凌的勞動部北分署長謝宜容霸凌部屬的情事，並非僅此一樁；而其惡行惡狀毫無忌憚，也疑似與其強大政治背景有關。不管放在哪個國家，這恐怕都是一件震驚社會的大案。

不過也是到目前為止，此案的處理程序還是僅止於「勞動部的內部調查」。雖然宣稱找了「外部專家」來查，但毫無意外的，結論是「高高舉起輕輕放下」，雖然證明謝宜容有霸凌同事的事實，卻認為該名公務員輕生主因「並非霸凌造成」。對於謝宜容的處分，也只是調整她的職務，降調非主官職而已。

如此結果，當然也印證關於謝宜容「政治背景強大」的說法，恐怕不是空穴來風。提拔謝宜容的，是勞動部前部長許銘春；而許銘春是監察院長陳菊擔任高雄市長時的副市長，還有「小花媽」稱號，是不折不扣、權傾一時的「菊系」、「高雄幫」人馬。在政黨輪替、民進黨執政後，她也官運亨通，如今還將爭取民進黨高雄市長提名，完美詮釋了什麼叫所謂「有關係就沒關係」。

雖然監察院已有監委表態，將會主動調查。不過從過去監察院對民進黨政府的諸多違法濫權，不是不聞不問，就是高舉輕放，未來調查結果，仍不令人樂觀。舉例來說，台鹽前董事長陳啟昱涉綠能弊案潛逃，監察院竟然只說要調查台南地院、台南地檢署，對於監督台鹽的經濟部和國營事業台鹽公司，也沒有隻字片語說要調查。關鍵字當然也是陳啟昱是「高雄市前副市長」。

此次監察院面對的，又是「監察院大家長」陳菊的子弟兵，是否敢「打老虎」，還是有問號。今年年初以來，在野黨在立法院力推國會改革法案，賦予立法委員有實質的調查權，其中一個功能，就是讓立法院可以在「監察院失能」的情況下，同樣能發揮揭弊、監督政府的力量。

可惜國會改革法案因為大法官的顏色考量，將大部內容宣告違憲而幾乎無法運作。否則此時成立針對台鹽、勞動部的調查委員會、調查小組，邀請相關人士開聽證會，調閱所有所需的資料，當可很快讓真相公諸於世，就算司法檢調、監察院可能還是裝聾作啞，但至少輿論仍可發揮一定的力量。對於民進黨來說，大法官的判決，對司法改革判決大部違憲確實已經「展現成果」了。

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