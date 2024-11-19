稱朱立倫是精算師 卓榮泰：精算要算財政不要算政治

國民黨主席朱立倫16日說，中央不能集權又集錢，應適度下放財源給地方做分配。行政院長卓榮泰今備詢時說，朱立倫是會計專長，通稱精算師，除非在行政院副院長任內沒看到中央財政，否則怎會有跟事實相佐看法，「精算要算財政，不要算政治」。

行政院長卓榮泰及相關部會首長今赴立法院會，報告「113年度中央政府總預算案追加預算案」編製經過並備詢。民進黨立委陳培瑜質詢時說，針對財劃法修法，朱立倫對國民黨智庫是否有不同版本說得不清不楚，內部沒有共識，非常荒謬；日前朱更說中央集錢又極權，中央要下放財源，拿台灣省時代稅收為例。

卓榮泰表示，朱立倫是會計專長，通稱精算師，又做過行政院副院長，除非朱在副院長任內完全沒有看到中央的財政，否則怎麼會有跟事實相佐看法，精省前，中央地方確實是6、4分；精省後，原來省政府11%的工作跟預算都歸到中央來，中央跟地方差不多是25%對75%，但是當中15%包括省立高中、省立醫院跟機構跟人事，完全移到中央來，現在移回到縣市去，「難道要把這全部移給地方？」

卓榮泰說，以後部立醫院原來的省立醫院，要變成縣立醫院嗎？人民不會接受也不允許，國家方向政策更不允許這樣走，財政收支劃分法大家縱然有意見，但現在這個還是最有把握版本，把一般型補助、計畫型補助直到中央維持費用等等，在地方明年超過1兆0151億元，明顯增加。

卓榮泰強調，若下放到地方，影響最大是跨縣市開發合作案，兩縣市協調相形困難，目前是由中央做財政調配能力，這些財劃法都有清楚表達，希望立院未來討論，能用精確數字來看未來發展，「精算要算財政，不要算政治」。