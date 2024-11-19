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立院21日修訂國土計畫法 雲林縣府今向3立委請求納入農業權

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
立法院21日將修訂國土計畫法修正草案，雲林縣府今向3位國黨籍立委，請求納入農業權，保障農民，讓土地發展更公平。記者蔡維斌／攝影
立法院21日將修訂國土計畫法修正草案，雲林縣府今向3位國黨籍立委，請求納入農業權，保障農民，讓土地發展更公平。記者蔡維斌／攝影

立法院本月21日將審查國土計畫法修正案，雲林縣府今天特邀請國民黨籍立委丁學忠、張嘉郡、許宇甄交付公文書，期在劃定國土功能分區時，要將實際使用與生活情形納入討論，訂定「農業權」補償條文，以平衡國土規畫需求，3立委從善如流將全力以赴。

張麗善指出，縣府3年多來提出主張農業權入法，但一直獲未中央正面回應，立院修法在即，縣府今天針對國土計畫法增訂的農業權入法，向雲3位立委請託，希望農農業權在這次修正案中能入法，讓農民能獲補償，唯有農業權入法農民權利才有保障。

縣議會國土計畫法小組召集人李明哲指出，該小組成員不分黨派，農業權入法才能納入預算，才能讓土地擁有者獲得永久保障，否則青農投入農業將遙不可及，中央不能為執行而執行，一旦上路再發現問題，影響的是土地所有人的身家財產。

雲科大法研所教授王服清指出，國土計畫法限制農地使用，雖有5年通盤檢討機制，但所列5項變更理由都要含蓋國土計畫安全，到最後還是無法變更，另外農地農用的高額罰則，還有過去區域計畫法可變更的個案，未來規定甚嚴，只要中央不容許還是不得變更，這都犧牲了農民權益，法律應給予補償。

張嘉郡也指出，農民絕不能淪為「農奴」，不能世世代代只能做農業卻沒有特別補償，對農業權入法他們3人會全力以赴，守護農民權益，否則以後只有農地沒有農民，那國土計畫法最初訂立用義的糧食安全也沒有了，農業權入法才是最佳的解決方法。

許宇甄則說，21日內政委員會審查國土計畫法修正草案，在農業部、內政部沒有提出相關補償措施及完整配套措施之前，她希望能延後上路，農業權入法國民黨團也會全力支持。

立法院21日將修訂國土計畫法修正草案，雲林縣府今向3位國黨籍立委，請求納入農業權，保障農民，讓土地發展更公平。記者蔡維斌／攝影
立法院21日將修訂國土計畫法修正草案，雲林縣府今向3位國黨籍立委，請求納入農業權，保障農民，讓土地發展更公平。記者蔡維斌／攝影

國土計畫法 農地 農民 雲林

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